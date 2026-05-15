アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが、2026年4月18日に亡くなっていたと、所属する青二プロダクションが5月15日に発表した。61歳だった。Xでは、声優仲間から追悼の言葉が寄せられている。また、ファンからも悲しみの声が寄せられ、トレンドには「蘭姉ちゃん」「コナン」などの関連ワードが並んでいる。蘭の友人・鈴木園子役の松井菜桜子「蘭...あたしは一生友達だからね」青二プロダクションは