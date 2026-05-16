北海道余市町の尻場山の山頂付近でリュックが落ちていているのが見つかり、持ち主の男性の行方が分からなくなっています。警察は男性が遭難した可能性があるとして、捜索しています。余市町の尻場山に登っていた登山客からきのう午後1時半ごろ、「山頂付近の木のところにリュックサックが置いてある。人はいない」という趣旨の110番通報がありました。警察によりますと、尻場山の山頂付近の木にリュックが立てかけられていて、中に