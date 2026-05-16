露出が増えてくるこれからの時期は、どうしてもボディラインが気になってしまうことも……。ただし、“ただ隠すだけ”のゆったり服だと、コーデ全体がぼんやりした印象になりがち。そんな時こそ、シルエットにこだわった1枚を選んで、メリハリのある着こなしを意識してみて。【GU（ジーユー）】で見つけたティアードワンピなら、程よい甘さもあり、体型カバーしながらおしゃれ見えも狙えそうです。