4月17日までに、モデルのローラが自身のInstagramを更新。近影を公開したのだが、その大胆スタイルにファンが騒然となっている。

ローラは、《人生は、全部自分が選択して選んできていると思う。だから言い訳ができない。責任を持って、全力で自分を信じて、、生きる！》

と自身の人生論を投稿。

《でもたまに小さい言い訳しちゃう時もある。。しないようにがんばる！！》

と本音も漏らし、強い思いを綴った。さらにファンが注目したのは、添えられたローラの写真だった。

「複数枚の写真には、背を向けたローラさんが写っています。長い髪をポニーテールでくくり、背中が大きく開いた洋服を着用し大胆に肌を露出。“ほぼ裸”とも言えるほど露出しながら、ローラさんはセクシーな表情を浮かべています」（芸能プロ関係者）

これまでローラのInstagramでは、自然の写真や農業をする様子をアップしてきた。突然の大胆ショットにファンも騒然としながらも、コメント欄には彼女の美貌に絶賛の声が並んだ。

《クレオパトラみたい》

《やばい、かっこよすぎる》

《強さと美しさ。素敵です》

2025年3月に自身のInstagramで農業への本格挑戦を宣言したローラ。それから1年が経ち、モデルと農業の二足の草鞋が板についてきていると前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「農業を始めた当初は、彼女の天然さやセレブ感の強いキャラクターから違和感を覚える声も多くありました。さらに、素足で田植えをする姿や、ブラトップ姿で稲刈りするなど“ファッション農業”と色眼鏡で見られることも。そんな批判を浴びながらも、日本の伝統に触れて発信する姿に、彼女を支持するファンも増えてきているのです」

徐々に世間にも受け入れられてきた農業生活。そこから発展し、ローラには新たな動きが生まれているという。

「実は2026年5月9日に東京・丸の内で開催される予定の『TEDxMarunouchi』に、ローラさんがスピーカーとして出演する予定になっています。同企画はもともと、『価値あるアイデアを広める』を理念に掲げ、世界中の専門家や著名人が18分以内のプレゼンテーションを行うというもの。今回は、モデルから農業を始めた彼女が『自分を愛する生き方』と日本文化の再発見をテーマにトークをするようです。こうした動きは、ローラさんが続けてきた発信が、オピニオンリーダーとして支持された証といえるでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

モデルだけではない、ローラの新たなキャリアが益々広がっている。