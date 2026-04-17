タイの人気俳優集団「DOMUNDI」、愛と知識を試す“検定”開催 合格者には記念品贈呈 「記念コンビニプリント」も
タイの人気俳優集団「DOMUNDI（ドゥーマンディ）」の魅力を深掘る『DOMUNDI検定』が、5月5日より開催。あわせて、開催記念となる「コンビニプリント」も同日より実施される。
【画像】満点合格でトロフィーをゲット！「DOMUNDI検定」の記念品一覧
タイのBLドラマをはじめ、多方面で活躍するクリエイター・俳優集団「DOMUNDI」は、2016年にYouTubeチャンネル「Domundi TV」としてスタート。現在はGEN1（一期生）からGEN5（五期生）まで総勢約40人の俳優が所属し、ドラマ、モデル、歌手活動など多岐にわたって活躍している。
その軌跡や魅力を存分に楽しめる『DOMUNDI検定』が、「DOMUNDI検定 GEN1/GEN2」と「DOMUNDI検定 GEN3/GEN4/GEN5」2つのバージョンで登場する。
検定の問題は、DOMUNDIのYouTubeコンテンツ・楽曲・ドラマ・メンバーのプロフィールから出題。それぞれのコースで、合格者には特別な記念品が贈呈されるほか、満点合格すると、先着で限定トロフィーがプレゼントされる。DOMUNDIへの愛と知識を試す絶好の機会に。
受験料は各2000円（税別）。受験期間は5月5日午前10時〜5月31日午後11時59分となる。
「DOMUNDI記念 コンビニプリント」は、GEN1からGEN5までのメンバーが勢ぞろいした、推し活にぴったりのラインナップ。全国のコンビニエンスストアで購入できる。
■DOMUNDI検定
【合格者特典】
合格証書＋A4クリアファイル＋A5シール
【不合格者特典】
A4サイズポスター
【満点合格者特典】
記念トロフィー（各コース先着150人、合計300人限定）
■コンビニプリント
・チェキ風カードGEN1
L判写真紙、ランダム(全4種)
400円
・チェキ風カードGEN2
L判写真紙、ランダム(全3種)
400円
・チェキ風カードGEN3
L判写真紙、ランダム(全5種)
400円
チェキ風カードGEN4
L判写真紙、ランダム(全4種)
400円
チェキ風カードGEN5
L判写真紙、ランダム(全5種)
400円
YEARBOOK風ポストカード
はがき、選択式（全5種）
400円
【画像】満点合格でトロフィーをゲット！「DOMUNDI検定」の記念品一覧
タイのBLドラマをはじめ、多方面で活躍するクリエイター・俳優集団「DOMUNDI」は、2016年にYouTubeチャンネル「Domundi TV」としてスタート。現在はGEN1（一期生）からGEN5（五期生）まで総勢約40人の俳優が所属し、ドラマ、モデル、歌手活動など多岐にわたって活躍している。
検定の問題は、DOMUNDIのYouTubeコンテンツ・楽曲・ドラマ・メンバーのプロフィールから出題。それぞれのコースで、合格者には特別な記念品が贈呈されるほか、満点合格すると、先着で限定トロフィーがプレゼントされる。DOMUNDIへの愛と知識を試す絶好の機会に。
受験料は各2000円（税別）。受験期間は5月5日午前10時〜5月31日午後11時59分となる。
「DOMUNDI記念 コンビニプリント」は、GEN1からGEN5までのメンバーが勢ぞろいした、推し活にぴったりのラインナップ。全国のコンビニエンスストアで購入できる。
■DOMUNDI検定
【合格者特典】
合格証書＋A4クリアファイル＋A5シール
【不合格者特典】
A4サイズポスター
【満点合格者特典】
記念トロフィー（各コース先着150人、合計300人限定）
■コンビニプリント
・チェキ風カードGEN1
L判写真紙、ランダム(全4種)
400円
・チェキ風カードGEN2
L判写真紙、ランダム(全3種)
400円
・チェキ風カードGEN3
L判写真紙、ランダム(全5種)
400円
チェキ風カードGEN4
L判写真紙、ランダム(全4種)
400円
チェキ風カードGEN5
L判写真紙、ランダム(全5種)
400円
YEARBOOK風ポストカード
はがき、選択式（全5種）
400円