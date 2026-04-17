新相棒登場のドラマ『未解決の女』新シリーズ　主役・鈴木京香が“元相棒”に思いを馳せ「泣けちゃう」

人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』の6年ぶりの新作となるSeason３の第1話が、4月16日（木）に放送された。

今回からは鈴木京香演じる“偏屈な文字フェチ頭脳派刑事”鳴海理沙の新たな相棒として、警察庁のキャリア組で年下の上司である陸奥日名子（黒島結菜）が登場。異色の2人が難攻不落の未解決事件に挑んでいく。

第1話では、理沙がこれまでバディだった矢代朋（波瑠）のことを思い出す一幕が。「どうしているのかしらねぇ…」と親愛を滲ませる一言に、SNS上では「鳴海矢代尊い！」「寂しがってくれてるなんて泣けちゃうな」といったシリーズファンからのコメントが相次いでいた。

【映像】矢代朋（波瑠）が回想で登場！“元相棒”を思い出す鳴海理沙（鈴木京香）

◆「どうしているのかしらねぇ…」

地下深くにある警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）を舞台に、“文字フェチ頭脳派刑事”の理沙と“肉体派熱血刑事”の朋が、さまざまな事件に挑んできた『未解決の女 警視庁文書捜査官』シリーズ。

しかしSeason３では、朋がすでに異動になっており、理沙はすっかり意気消沈モードに…。事件に関するダイイングメッセージ（文字）を見せられても、「わからない」とあっさり吐き捨て、完全に熱意を失ってしまっていた。

そんななか自転車に乗ろうとした理沙は、ふいに朋のことを思い出し、かつて理沙が朋に自転車を貸したときの回想が描かれた。

そして再び現在の場面に戻ると、理沙は優しい顔にも寂しそうな顔にもとれる表情を浮かべ、「どうしているのかしらねぇ…」と呟いた。

今でも朋のことを大切に思っている様子の理沙に、SNS上では「矢代思い出してる鳴海先輩、泣ける」「矢代さん愛されてるな」と心動かされるシリーズファンが続出していた。