日本バレーボール協会が発表

日本バレーボール協会（JVA）は17日、2026年度の男子代表登録メンバー37人を発表した。主将の石川祐希（ペルージャ）、昨季は代表活動を休養していた西田有志（大阪ブルテオン）らに加え、鎮西高3年の17歳・一ノ瀬漣が高校生で唯一選出され、ファンを驚かせている。

昨季のネーションズリーグ（VNL）や世界選手権で主力として活躍した高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）、山本智大（大阪ブルテオン）らが名を連ねた。さらに、22歳でフランスのパリでプレーする高橋慶帆、同じく22歳で大阪ブルテオンの甲斐優斗らも選出された。

武田大周（東レアローズ静岡）、デ・アルマス・アライン（サントリーサンバーズ大阪）、河東祐大（ジェイテクトSTINGS愛知）とともに初選出された一ノ瀬。身長190センチで、鎮西高では1年時からエースとして春高バレーで躍動し、ついにA代表にも名を連ねた。

ネット上のファンからは「一ノ瀬くん！ キター！」「一ノ瀬君エグすぎる」「一ノ瀬選手高校生ってマジですか 一体どんなポテンシャルが……!?」「鎮西の一ノ瀬漣くんの名前がある」「一ノ瀬バケモンかよ」「え！やば！一ノ瀬漣！！！！」「一ノ瀬新高3でA代表か！！ エグいな！」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）