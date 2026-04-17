上田桃子が現役女子高生ゴルファーの後藤あいを優しくハグ キャロウェイのトレーラーで嬉しい遭遇！
キャロウェイゴルフが日本公式インスタグラムを更新。熊本県で開催中の「KKT杯バンテリンレディース」で解説者を務める地元出身の上田桃子が、トレーラーに遊びに来てくれたことを嬉しそうに投稿した。
【動画】ニコニコの上田桃子とガチガチの後藤あいの2ショット
「お久しぶり！の上田桃子プロ」と記した投稿では、上田がトレーラーの中にある棚の黒い扉にサインする姿を動画で公開。そしてサインに添えられた「人生気合いでしょ！」という上田らしい言葉を喜んでいた。さらに将来が嘱望されているアマチュア選手の後藤あいを抱きしめるようにハグすると、仲よく並んだ2ショットも収録されていた。後藤は昨年9月の国内女子ツアー「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」の公式ドラコン競技で277.8ヤードを飛ばし、名だたる飛ばし屋プロを抑えて優勝。10月にはステップ・アップ・ツアー「SkyレディスABC杯」で史上7人目となるアマチュア優勝を果たしている現役女子高生だ。後藤にとって上田は「ジュニア時代からの憧れの人」とのこと。「緊張気味でしたが喜んでいました！」という言葉通り、ちょっと硬い表情に17歳の初々しさが表れていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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