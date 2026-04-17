ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が現役引退を表明した１７日、テレビ出演が報告された。

お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が自身のインスタグラムを更新し、「今夜７：００ ＴＢＳ『それＳｎｏｗｍａｎにやらせてくださいＳＰ』！！ゴールデン３周年記念おめでとう大会！！２回目の発注入りまして、朝から夜までドタバタ動きましたテレビっす！！」と１７日放送のＴＢＳ系人気バラエティーへの出演をコメント。

「そんでもって、りくりゅうペア、いろいろおめでとう！！」と２人との共演も明かし、「スケート＆バスの中トーク＆バラエティ勝負選手権参加ありがとう引退発表前収録大会！！先輩 生田斗真・ＮＩＧＯ・スペシャルゲストありの特番！！放送は今夜７：００から！！ＢＴＳ、ＴＢＳ、ＰＥＡＣＥ！Ｓｎｏｗｍａｎ、ＬＯＶＥ！！」とつづった。

俳優の生田斗真、人気デザイナー・ＮＩＧＯ氏ら共演者も豪華。フォロワーは「りくりゅうペアー凄い凄い宇宙一凄い」「録画しました〜何度もみまーす」「楽しみ〜」「りくりゅうさん、ＮＩＧＯさんに、ノリさんのことですからまたはちゃめちゃななにかが起こりそうで、たのしみです！」と沸いていた。