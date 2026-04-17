GENKING.、「清楚目指した」イメチェンに反響！ 「お人形さんみたい」「可愛すぎる、無理！！」
タレントのGENKING.さんは4月16日、自身のInstagramを更新。イメチェン姿を披露し、注目を集めています。
【写真】GENKING.の清楚なイメチェン姿
コメントでは「何しても似合う」「めちゃくちゃ可愛いーっ」「可愛すぎる、無理！！」「お人形さんみたい」「いつもの感じ大好きだけどこっちもいいー！！」「ワタシこっちの方が好きです」「あれ？この前金髪ボブにしたはずでは？！」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】GENKING.の清楚なイメチェン姿
「いつもの感じ大好きだけどこっちもいいー！！」GENKING.さんは「いつもの癖で急にイメチェンしたくなって」「ドギャルすぎるのちょっと飽きてきたから真逆の方向いってみた ギャル推しのみんなごめん 清楚目指したはずなんだけどぶりっ子すぎた説ある？w」などとつづり、1本の動画を投稿。美容室でヘアセットを受けながら鏡越しに自撮りする姿や、ブラウンのストレートヘアにふんわりとした白いトップスを着用した仕上がりのショットが写っています。ナチュラルで清楚（せいそ）な雰囲気もよく似合っていますね。
「バービーすぎ」なピンクヘアも披露3月29日には「BABY PINK まじ最強かわいい色すぎて優勝なんだけど」などとつづり、ピンクヘア姿を公開したGENKING.さん。印象が大きく違って、ゴージャスな雰囲気です。ファンからは「バービーすぎます」「天才、めっちゃ似合ってます！！」などのコメントが寄せられました。今後の投稿にも注目したいですね。
(文:熱帯夜)