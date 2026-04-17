誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。

このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。

今回も、例として当サイトの編集部員が書いております。

投稿者

佐藤拓（デジカメ Watch）

製品名

キヤノン EOS-1DX

使用期間

2012年5月～2016年8月

印象に残っていること

スポーツカメラマンとして活動する中で、特に思い入れがあるのが2012年に手にした「EOS-1D X」です。

APS-Hセンサーの「1D」シリーズとフルサイズの「1Ds」シリーズが統合された初めてのモデルで、フルサイズ化によるデータの肥大化を懸念していましたが、適度に抑えられた画素数のおかげでその不安はすぐに解消されました。

特に画期的だと感じたのはAFの挙動です。測距点を全点自動選択して動体を追うと、ファインダー内で測距点が被写体に合わせて縦横に動き回ります。今のミラーレスカメラの被写体認識とはまた違う、被写体を捉え続ける感覚は非常に心強いものでした。

過酷な現場でもびくともしない堅牢なボディーと、シャッターを切るたびに手に伝わるミラー駆動の小気味よい感触。プロの道具としての信頼を教えてくれたこの1台の記憶は、今でも大切に残っています。

屋内スポーツの撮影が多かった自分にとって、高感度でのノイズの少なさに感動したのを今でも覚えている。写真は高感度性能を試した夜のススキ

EOS-1D X／EF70-200mm F2.8L IS II USM／200mm／マニュアル露出（1/80秒、F4）／ISO 6400

募集要項

以下の項目を確認し、【テキスト】と【画像】をあわせて電子メールにて応募ください。

採用された方には、Amazonギフト券1,000円分をお送りいたします。

【テキスト】

投稿者名（本名以外も可） 製品名 使用期間 購入理由 購入のきっかけ、印象に残っていることなど（200～400字程度）※対象製品はデジタルカメラに限る。※掲載にあたって編集部でテキストを調整する場合あり。

【画像】

製品外観（1～3点） その製品で撮影した静止画または動画（1点。任意）※画像の長辺は800～1,920ピクセル程度、動画は2分以内。※肖像権、著作権などの諸権利をクリアしていること。※家族写真などの場合、本人の了承を得ていること。

【宛先】

memory_camera@impress.co.jp