柴田ケイコ『パンダのおさじと ぱんだっこちゃん』刊行　人気シリーズ最新作

柴田ケイコ『パンダのおさじと ぱんだっこちゃん』（ポプラ社）が2026年4月15日（水）に発売される。

【写真】コアラの「ねむこちゃん」は夢の中に連れていかれて……

「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）でおなじみの絵本作家・柴田ケイコが手がける「パンダのおさじ」シリーズ。手のひらサイズのおたすけぱんだ「おさじ」が、謎のパンダ道具とハッピーをお届けする絵本作品だ。

こわがりなコアラのねむこちゃんは、おばけが怖くて夜もなかなか眠れない。そのせいで学校ではいつもウトウト。ある日ねむこちゃんが商店街を歩いていると、不思議なおじさんにパンダの人形をもらう。その名も「ぱんだっこちゃん」。その日の夜、ぱんだっこちゃんをぎゅっと抱きしめてみると……小さなパンダの「おさじ」が現れた。

「アポパイ ポコパイ ねむねむねむ パンダッチュの スヤァ」

おさじに習った呪文をとなえて目を閉じると……ねむこちゃんはあっという間に楽しい夢の中。ぐっすり眠れるようになったねむこちゃんは、見違えるほど元気いっぱいに。しかし、ぱんだっこちゃんには守らないといけない約束があって……。

「パンダのおさじ」シリーズの既刊として『パンダのおさじと フライパンダ』『パンダのおさじと ふりかけパンダ』『パンダのおさじと せっけんパンダ』がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）