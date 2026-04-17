『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』金ロー本日放送 あらすじ＆場面カット公開
劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』（2022年公開）が、本日17日に日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送される。あわせて、あらすじ＆場面カットが公開された。
【画像】この2人結婚するの！？公開された『コナン』ハロウィンの花嫁の場面カット
同作は、ハロウィーンシーズンを迎え、若者たちであふれかえる渋谷が舞台。物語は、渋谷ヒカリエで、タキシード姿の高木刑事とウエディングドレスの佐藤刑事の姿と思わせるシーンから始まる。
時を同じくして、かつて連続爆破事件の犯人として逮捕された男が脱獄。動向を安室透ら公安が追っていたところ、突如その男の首に付けられていた機械が爆発する。その衝撃で危うく建物から落ちそうになる風見を救おうとした安室は、その隙をつかれて何者かに同じ爆弾を首に付けられてしまう。
監督は、劇場版『ハイキュー!!』シリーズの満仲勧氏、脚本は最新作『ハイウェイの堕天使』でも脚本を務める大倉崇裕氏。音楽は本作から大野克夫氏に代わって菅野祐悟氏が担当。ゲスト声優として白石麻衣が民間の外国人部隊のリーダー、エレニカ・ラブレンチエワ役として出演する。
【画像】この2人結婚するの！？公開された『コナン』ハロウィンの花嫁の場面カット
同作は、ハロウィーンシーズンを迎え、若者たちであふれかえる渋谷が舞台。物語は、渋谷ヒカリエで、タキシード姿の高木刑事とウエディングドレスの佐藤刑事の姿と思わせるシーンから始まる。
時を同じくして、かつて連続爆破事件の犯人として逮捕された男が脱獄。動向を安室透ら公安が追っていたところ、突如その男の首に付けられていた機械が爆発する。その衝撃で危うく建物から落ちそうになる風見を救おうとした安室は、その隙をつかれて何者かに同じ爆弾を首に付けられてしまう。
監督は、劇場版『ハイキュー!!』シリーズの満仲勧氏、脚本は最新作『ハイウェイの堕天使』でも脚本を務める大倉崇裕氏。音楽は本作から大野克夫氏に代わって菅野祐悟氏が担当。ゲスト声優として白石麻衣が民間の外国人部隊のリーダー、エレニカ・ラブレンチエワ役として出演する。
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