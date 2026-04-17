そんな大胆な…韓国美人チア、白スポブラ＆黒レギンス姿で街中を闊歩「スタイルが良すぎる！」

韓国の人気チアリーダー、キム・ナヨンが大胆なプライベートSHOTを公開して話題だ。

【写真】キム・ナヨン、開放的な寝そべり水着SHOT

キム・ナヨンは最近、インスタグラムで「溜まっていた写真を取り出してみる♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、青空のもと街中やビーチでヘルシーな魅力を発散するキム・ナヨンが写っている。

街中では白のスポーツブラに黒のショートレギンスを合わせたラフな服装で、引き締まったスタイルを惜しげもなく披露。かと思えば、ビーチでは黒で統一したスポーティーコーデに身を包み、華奢な肩のラインやすらりとした脚線美を見せつけている。

現役チアらしく鍛え抜かれたプロポーションをあらわにし、見た者を虜にしたキム・ナヨン。彼女の投稿には「もっと見たい！」「スタイルが良すぎる」「最高です」など、称賛のコメントが多数寄せられていた。

（写真＝キム・ナヨンInstagram）

キム・ナヨンは1999年5月7日生まれの26歳で、2019年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのNCダイノス、男子プロバスケKBLの昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケの桃園パウイアン・パイロッツなどでチアを務めている。

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