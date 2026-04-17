コロコロチキチキペッパーズのナダルが、相方である西野創也の息子との「2世ショット」を公開し、自身の性格が色濃く反映された愛娘の振る舞いについて語った。

【映像】ナダルの娘＆西野の息子の写真

『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、鬼越トマホークの金ちゃん、ナダル、モグライダーのともしげの3人が、パパ芸人としてのリアルな私生活を語り合った。ナダルは、先日行われた元マネージャーの結婚式に、7歳の長女と共に出席した際のエピソードを披露。娘がリングガールを務め、西野の息子がリングボーイを担当したという。披露された写真には正装した2人が写っていたが、ナダルによれば舞台裏では対照的な姿があったという。

西野の息子が恥ずかしさから「（リングボーイを）やりたくない」と渋っていたところ、ナダルの娘は「できるよ、できる！ 私でもできるんだもん！」と、自信満々に声をかけていたという。このマウントを取るような言動に、ナダルは「幼少期の僕と一緒や」と苦笑い。金ちゃんからも「ナディ（ナダル）の血が強めだ」「ナダルの性格が乗り移ってる」と、父親譲りの性格を指摘されていた。