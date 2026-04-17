&TEAM・K・綱啓永・樋口幸平「ブルーロック」出演決定 高橋文哉率いるチームZの宿敵・チームVとして立ちはだかる
【モデルプレス＝2026/04/17】俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）より追加キャストが解禁された。
【写真】映画「ブルーロック」チームZの宿敵役3人の完璧すぎる実写ビジュアル
桁外れな実力者が揃い、圧倒的な得点力を誇る伍号棟最強チームとしてチームZに立ちはだかる“チームV”のメンバーがついに解禁。長身かつ天才的なサッカースキルでチームVの得点王・凪誠士郎役を演じるのはHYBE JAPAN傘下のレーベルから2022年12月にデビューした9人組のグローバルグループ&TEAMのK。グループでは圧巻のダンスパフォーマンスを魅せつつも、バラエティスキルが高く多数のテレビ番組でも活躍。さらには「東京2025世界陸上」の応援サポーターを務めるなどあらゆるジャンルで国内外問わず活動の幅を広げているKが原作の人気キャラクター・凪誠士郎役に抜擢され、「撮影現場では慣れないことの連続で、ピンチに感じる場面も多々ありましたが、チームVの綱啓永さんや樋口幸平さん、座長の高橋文哉さんを始めとするキャスト・スタッフの皆さんに支えられ、少しずつ不安が消えていきました。『ブルーロック』という作品で個人として映画初出演を飾ることができ、本当に光栄です」と喜びのコメントを寄せた。
頭脳明晰・運動神経抜群の御曹司で凪のサッカーの才能を見出した御影玲王役を演じるのは綱啓永。2017年の「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、高橋と共演したドラマ『君の花になる』ではボーイズグループ“8LOOM”のメンバーとして人気を拡大、最近も『#真相をお話しします』『教場 Reunion／Requiem』、2026年公開の『口に関するアンケート』など話題作への出演が途切れない綱。「『ブルーロック』の映画化のお話は耳にしていたので、出演することが決まった時はワクワクが止まらなかったです。主演の（高橋）文哉と、大袈裟じゃなく『ひとつの時代をつくろう』と熱い会話をしたことを今でも覚えています。座長としての彼の姿は、同世代として『あんなについていきたいと思える人はいない』と感じるほど魅力的で、本当にかっこよかったです」と撮影当時を振り返った。
そして、爆発的な加速力を武器に敵陣に斬りこむ剣城斬鉄役を演じるのは、幼少期からサッカーに打ち込み、プロ選手を目指して本格的にサッカーに励んでいた経歴を持ち、原作も元々大好きだったという樋口幸平。「元々『ブルーロック』が大好きで、『現実世界にもし『ブルーロック』の世界が実在していたら…』と想像しながら見ていました。大好きな作品に参加できることは本当に嬉しいですし、素晴らしいキャストの皆さんに出会えたことが僕自身の財産になりました」と語った。また、ティザー映像では“ブルーロック”入寮テスト「鬼ごっこ」の様子が一部解禁されたが、ついに第一次選考「総当たりリーグ戦」の映像が初解禁。天才・凪のスーパープレイをはじめ並外れた身体能力でチームZを翻弄するチームVのサッカーパフォーマンスが垣間見られ、どんなエゴいバトルが繰り広げられるのか期待が高まる。
『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として人気を誇る。
これまで2022年にTVアニメ化、24年には劇場アニメが公開、さらにスマホゲーム、舞台化など幅広い分野にてメディアミックスを展開してきた『ブルーロック』。2025年実写映画化を発表し、2026年1〜2月にかけて主演・潔世一を演じる高橋を皮切りに、櫻井海音・高橋恭平（なにわ男子）・野村康太らチームＺのエゴ剥き出しの表情を切り取ったビジュアルをひとりずつ次々と解禁すると、SNSを中心に連日盛り上がりを見せた。また、同2月に行われチームZのキャスト陣が登壇した製作報告会では、本編の一部を初公開したティザー映像と共に“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八（えごじんぱち）を窪田正孝が演じることも解禁。原作からそのまま飛び出してきたようなビジュアルは瞬く間にトレンドを席巻。かつてないスケールで描かれる“エゴイストたちの戦い”が、世界中から注目を集めている。（modelpress編集部）
【凪誠士郎（なぎ・せいしろう）役】
サッカー歴半年ながら桁外れのサッカーセンスを誇る天才FW。サッカーをはじめあらゆるスポーツに興味がなかったが、同じ高校に通う御影玲王（綱啓永）に潜在能力を見出され、強引に誘われる形でサッカーを始めた。私生活では超がつくほどのめんどくさがり屋。
【コメント】
ぼく個人では映画初出演ということもあり、最初は不安や心配の方が勝っていましたが、元々サッカーをやっていたこと、そして原作を読むにつれて大ファンになったことで、それらの不安をはるかに上回るほど「凪誠士郎を演じたい」という想いが強くなりました。演じた凪は、言葉の温度感が低く表現が難しいキャラクターだったので、あえて笑顔をみせずに「目」で感情を伝える演技を心掛けました。撮影現場では慣れないことの連続で、ピンチに感じる場面も多々ありましたが、チームVの綱啓永さんや樋口幸平さん、座長の高橋文哉さんを始めとするキャスト・スタッフの皆さんに支えられ、少しずつ不安が消えていきました。『ブルーロック』という作品で個人として映画単独初出演を飾ることができ、本当に光栄です。
【御影玲王（みかげ・れお）役】
大企業・御影コーポレーションの御曹司。偶然サッカーW杯決勝戦を目にしたことで、自身もW杯優勝を目標に凪誠士郎（K）を誘ってサッカーを始めた。玲王にとって凪は、“宝物”であり、サッカーでも必要不可欠な相棒。
【コメント】
『ブルーロック』の映画化のお話は耳にしていたので、出演することが決まった時はワクワクが止まらなかったです。主演の（高橋）文哉と、大袈裟じゃなく「ひとつの時代をつくろう！」と熱い会話をしたことを今でも覚えています。座長としての彼の姿は、同世代として「あんなについていきたいと思える人はいない」と感じるほど魅力的で、本当にかっこよかったです。僕が演じる御影玲王は、スポーツ万能で頭脳明晰、人気もあって一見完璧な人間ですが、実は不器用なところもある。何より相棒である凪とのサッカーを心から楽しんでいるキャラクターです。凪役のKとは、撮影以外での関係値を大切にしました。2人の普段の温度感が必ず役に投影されると思ったので、特に意識しました。（樋口）幸平とは久しぶりの共演でしたが、気づいたら3人で打ち解けて、最高のチームになっていました。
【剣城斬鉄（つるぎ・ざんてつ）役】
爆発的な加速力と左足から放つシュートが武器で、トレードマークはメガネ。知的な雰囲気を醸し出しているが、実際は難しいことは苦手。
【コメント】
元々『ブルーロック』が大好きで、「もし『ブルーロック』がこの世界に存在したなら…」と想像しながら見ていました。大好きな作品に参加できることは本当に嬉しいですし、素晴らしいキャストの皆さんに出会えたことが僕自身の財産になりました。演じた剣城斬鉄は、チームVの中では賢そうに見えて実はおバカな愛されキャラで、爆発的な加速力が切り札です。指先や足の角度、チーターのような姿勢の低さなど、走り方にはとにかくこだわりました。かつて本気でJリーグを目指して上京してきたほどサッカーに打ち込んでいたので、俳優としてサッカーの作品に携われる日が来るとは思ってもいませんでした。「この日のためにこれまでサッカーをやってきたのかな」と思えるほど経験を活かすことができ、幼少期から続けてきて本当によかったです。
凪誠士郎役のキャスティングは難し過ぎるので、凪誠士郎さんご本人にお願いすることにしました。というくらい、Kさん以外には考えられませんでした。芝居経験があまりないと悩んでいたようですが、実際に演じる姿を見て、サッカーの格好良さもさることながら、繊細な心の機微までも丁寧に表現されていて、この方に凪を託して本当に良かったと感じました。感情を表に出さず内に秘めたこの役は、本当に難しいと思います。陰でたくさんの努力をされたのだと思います。綱啓永さんに初めてお会いしたときに、いかにご自身が玲王を好きか熱弁され、作品への情熱とアプローチプランを伺い、そこに温かい人間性も感じ、安心してお任せすることができました。チームリーダーとしての存在感や安定感とともに、時に人間くさい明るくいたずらな演技まで、玲王に必要なものを存分に表現してくださいました。樋口幸平さんは厳しい倍率のオーディションを勝ち抜いた期待の男です。プロサッカーを目指していたという通り、斬鉄に必要なテクニックと強いメンタルをそなえている一方、ちょっとした一言で周りの雰囲気をがらっと変えるお茶目なパワーを持っています。とにかく、このチームVの3人がすごくなければ『ブルーロック』は面白くなりません！解禁動画では、ちょっとしか映像は見れませんが、期待は膨らむでしょう。本編には、胸躍る熱いシーンがまだまだありますので、ご期待ください！
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【写真】映画「ブルーロック」チームZの宿敵役3人の完璧すぎる実写ビジュアル
◆K・綱啓永・樋口幸平、ブルーロック出演決定
桁外れな実力者が揃い、圧倒的な得点力を誇る伍号棟最強チームとしてチームZに立ちはだかる“チームV”のメンバーがついに解禁。長身かつ天才的なサッカースキルでチームVの得点王・凪誠士郎役を演じるのはHYBE JAPAN傘下のレーベルから2022年12月にデビューした9人組のグローバルグループ&TEAMのK。グループでは圧巻のダンスパフォーマンスを魅せつつも、バラエティスキルが高く多数のテレビ番組でも活躍。さらには「東京2025世界陸上」の応援サポーターを務めるなどあらゆるジャンルで国内外問わず活動の幅を広げているKが原作の人気キャラクター・凪誠士郎役に抜擢され、「撮影現場では慣れないことの連続で、ピンチに感じる場面も多々ありましたが、チームVの綱啓永さんや樋口幸平さん、座長の高橋文哉さんを始めとするキャスト・スタッフの皆さんに支えられ、少しずつ不安が消えていきました。『ブルーロック』という作品で個人として映画初出演を飾ることができ、本当に光栄です」と喜びのコメントを寄せた。
そして、爆発的な加速力を武器に敵陣に斬りこむ剣城斬鉄役を演じるのは、幼少期からサッカーに打ち込み、プロ選手を目指して本格的にサッカーに励んでいた経歴を持ち、原作も元々大好きだったという樋口幸平。「元々『ブルーロック』が大好きで、『現実世界にもし『ブルーロック』の世界が実在していたら…』と想像しながら見ていました。大好きな作品に参加できることは本当に嬉しいですし、素晴らしいキャストの皆さんに出会えたことが僕自身の財産になりました」と語った。また、ティザー映像では“ブルーロック”入寮テスト「鬼ごっこ」の様子が一部解禁されたが、ついに第一次選考「総当たりリーグ戦」の映像が初解禁。天才・凪のスーパープレイをはじめ並外れた身体能力でチームZを翻弄するチームVのサッカーパフォーマンスが垣間見られ、どんなエゴいバトルが繰り広げられるのか期待が高まる。
◆高橋文哉主演「ブルーロック」
『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として人気を誇る。
これまで2022年にTVアニメ化、24年には劇場アニメが公開、さらにスマホゲーム、舞台化など幅広い分野にてメディアミックスを展開してきた『ブルーロック』。2025年実写映画化を発表し、2026年1〜2月にかけて主演・潔世一を演じる高橋を皮切りに、櫻井海音・高橋恭平（なにわ男子）・野村康太らチームＺのエゴ剥き出しの表情を切り取ったビジュアルをひとりずつ次々と解禁すると、SNSを中心に連日盛り上がりを見せた。また、同2月に行われチームZのキャスト陣が登壇した製作報告会では、本編の一部を初公開したティザー映像と共に“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八（えごじんぱち）を窪田正孝が演じることも解禁。原作からそのまま飛び出してきたようなビジュアルは瞬く間にトレンドを席巻。かつてないスケールで描かれる“エゴイストたちの戦い”が、世界中から注目を集めている。（modelpress編集部）
◆Kコメント
【凪誠士郎（なぎ・せいしろう）役】
サッカー歴半年ながら桁外れのサッカーセンスを誇る天才FW。サッカーをはじめあらゆるスポーツに興味がなかったが、同じ高校に通う御影玲王（綱啓永）に潜在能力を見出され、強引に誘われる形でサッカーを始めた。私生活では超がつくほどのめんどくさがり屋。
【コメント】
ぼく個人では映画初出演ということもあり、最初は不安や心配の方が勝っていましたが、元々サッカーをやっていたこと、そして原作を読むにつれて大ファンになったことで、それらの不安をはるかに上回るほど「凪誠士郎を演じたい」という想いが強くなりました。演じた凪は、言葉の温度感が低く表現が難しいキャラクターだったので、あえて笑顔をみせずに「目」で感情を伝える演技を心掛けました。撮影現場では慣れないことの連続で、ピンチに感じる場面も多々ありましたが、チームVの綱啓永さんや樋口幸平さん、座長の高橋文哉さんを始めとするキャスト・スタッフの皆さんに支えられ、少しずつ不安が消えていきました。『ブルーロック』という作品で個人として映画単独初出演を飾ることができ、本当に光栄です。
◆綱啓永コメント
【御影玲王（みかげ・れお）役】
大企業・御影コーポレーションの御曹司。偶然サッカーW杯決勝戦を目にしたことで、自身もW杯優勝を目標に凪誠士郎（K）を誘ってサッカーを始めた。玲王にとって凪は、“宝物”であり、サッカーでも必要不可欠な相棒。
【コメント】
『ブルーロック』の映画化のお話は耳にしていたので、出演することが決まった時はワクワクが止まらなかったです。主演の（高橋）文哉と、大袈裟じゃなく「ひとつの時代をつくろう！」と熱い会話をしたことを今でも覚えています。座長としての彼の姿は、同世代として「あんなについていきたいと思える人はいない」と感じるほど魅力的で、本当にかっこよかったです。僕が演じる御影玲王は、スポーツ万能で頭脳明晰、人気もあって一見完璧な人間ですが、実は不器用なところもある。何より相棒である凪とのサッカーを心から楽しんでいるキャラクターです。凪役のKとは、撮影以外での関係値を大切にしました。2人の普段の温度感が必ず役に投影されると思ったので、特に意識しました。（樋口）幸平とは久しぶりの共演でしたが、気づいたら3人で打ち解けて、最高のチームになっていました。
◆樋口幸平コメント
【剣城斬鉄（つるぎ・ざんてつ）役】
爆発的な加速力と左足から放つシュートが武器で、トレードマークはメガネ。知的な雰囲気を醸し出しているが、実際は難しいことは苦手。
【コメント】
元々『ブルーロック』が大好きで、「もし『ブルーロック』がこの世界に存在したなら…」と想像しながら見ていました。大好きな作品に参加できることは本当に嬉しいですし、素晴らしいキャストの皆さんに出会えたことが僕自身の財産になりました。演じた剣城斬鉄は、チームVの中では賢そうに見えて実はおバカな愛されキャラで、爆発的な加速力が切り札です。指先や足の角度、チーターのような姿勢の低さなど、走り方にはとにかくこだわりました。かつて本気でJリーグを目指して上京してきたほどサッカーに打ち込んでいたので、俳優としてサッカーの作品に携われる日が来るとは思ってもいませんでした。「この日のためにこれまでサッカーをやってきたのかな」と思えるほど経験を活かすことができ、幼少期から続けてきて本当によかったです。
◆松橋真三プロデューサーコメント
凪誠士郎役のキャスティングは難し過ぎるので、凪誠士郎さんご本人にお願いすることにしました。というくらい、Kさん以外には考えられませんでした。芝居経験があまりないと悩んでいたようですが、実際に演じる姿を見て、サッカーの格好良さもさることながら、繊細な心の機微までも丁寧に表現されていて、この方に凪を託して本当に良かったと感じました。感情を表に出さず内に秘めたこの役は、本当に難しいと思います。陰でたくさんの努力をされたのだと思います。綱啓永さんに初めてお会いしたときに、いかにご自身が玲王を好きか熱弁され、作品への情熱とアプローチプランを伺い、そこに温かい人間性も感じ、安心してお任せすることができました。チームリーダーとしての存在感や安定感とともに、時に人間くさい明るくいたずらな演技まで、玲王に必要なものを存分に表現してくださいました。樋口幸平さんは厳しい倍率のオーディションを勝ち抜いた期待の男です。プロサッカーを目指していたという通り、斬鉄に必要なテクニックと強いメンタルをそなえている一方、ちょっとした一言で周りの雰囲気をがらっと変えるお茶目なパワーを持っています。とにかく、このチームVの3人がすごくなければ『ブルーロック』は面白くなりません！解禁動画では、ちょっとしか映像は見れませんが、期待は膨らむでしょう。本編には、胸躍る熱いシーンがまだまだありますので、ご期待ください！
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