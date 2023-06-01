【METRO 2039】 今冬 発売予定 価格：未定

4A GamesとDeep Silverは4月17日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用FPS「Metro 2039」を正式発表した。今冬に発売予定。

本作は、核戦争後のモスクワ地下鉄が舞台のポストアポカリプスFPS「メトロ」シリーズ約7年ぶりの最新作。ストーリー重視のシングルプレイゲームであり、プレーヤーは主人公のストレンジャーとなって、メトロの世界で悪夢に引き摺り込まれていく。

今回の「Xbox First Look」では、ハンターが指導する地下勢力「Novoreich」の存在や荒廃したモスクワの様子が明らかになったほか、終盤ではクリーチャーと戦うゲームプレイ映像もお披露目となった。また、開発チームによる世界観の解説、ロシアによるウクライナへの全面侵攻の影響、ゲームエンジンなども紹介されている。

「Metro 2039」は現在ウィッシュリストへの登録を受付中。サブスクリプションサービス「Xbox Game Pass」の対象タイトルではないが、クラウドゲーム「Xbox Cloud Gaming」には対応予定となっている。

【［ 日本語 Xbox First Look: METRO 2039 | 4A Games + Deep Silver】

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