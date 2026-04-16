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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「受けキャン対策で店から評価？Uberダブル320円は流石にビビった。《ウーバー・ロケット配達員》」と題した動画を公開した。動画では、フードデリバリー配達員として稼働する様子を伝えつつ、Uber Eatsの新たなシステム変更の噂や、目を疑うような低単価案件の実態についてレポートしている。



動画序盤では、視聴者から寄せられた「Uber Eatsの受けキャン（受け取りキャンセル）対策として、店舗側から配達員を評価できるようになった」というコメントを紹介。「店舗に来てすら無い人にどうやって評価するのか理不尽だ」という視聴者の声に共感し、「仮に評価し放題のシステムであれば、店と配達員の立場があまりにも理不尽に感じてしまう」と懸念を示した。また、「暗証番号の入力でピンずれしているとスキップできなくなった」というアプリの不具合に関する情報も共有し、配達員同士のリアルな情報交換の場となっている。



配達の合間には、視聴者からの質問にも回答した。ハンドルの右側にぶら下げているプロテインシェイカーについて、「デイトナのヘルメットホルダーにフックをかけて水分補給用の水を入れている」と説明。また、ジム通いの靴についても、自身が通うエニタイムフィットネスは土足OKであるため、配達時の靴のままトレーニングを行っていると明かした。



中盤からは、新興デリバリーサービス「ロケットナウ」を中心に稼働する様子を公開。1件1,800円を超える高額案件や、回数クエストのボーナスも重なり、前半は時給2,800円ペースで順調に売上を伸ばしていく。しかし、ピークを過ぎて注文が途絶えたためUber Eatsを起動すると、2件配達（ダブル）で320円という驚愕の低単価案件が通知された。せーけんは「これはヤバい」「最低報酬」と思わず苦笑し、この案件を見送る選択をした。



最終的にこの日の昼稼働では、ロケットナウのみで13件の配達をこなし、10,723円の売上を達成したと報告して動画を締めくくった。配達員を取り巻く報酬体系やシステムは日々目まぐるしく変化しており、複数のアプリを賢く使い分ける立ち回りが今後ますます重要になりそうだ。デリバリー業界の最新動向や効率的な稼働方法を知りたい方は、ぜひ動画で詳細をチェックしてみてほしい。