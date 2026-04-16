◇セ・リーグ 巨人4―3阪神（2026年4月16日 甲子園）

巨人の田中将大投手（37）が16日の阪神戦で先発し、6回7安打3失点の粘投で今季2勝目を挙げた。甲子園での勝利は11年4月15日のオリックス戦以来、15年ぶりとなった。

先発予定だった15日の阪神戦は雨天中止となりスライド登板となった。ダルベックの3ランで援護点をもらった初回のマウンド。2死一塁から佐藤に初球の内角高め直球を右中間席に運ばれ2点を失った。

2点リードの5回に1死から3連打で満塁のピンチを背負い、中野の左犠飛で3点目を失った。それでも続く2死一、二塁では森下をスプリットで空振り三振に仕留め、6回は無失点に抑えて救援陣にバトンを渡した。緩急を駆使し、82球で4三振を奪い、四死球は与えなかった。

このリードを7回は田中瑛、8回は大勢、9回はマルティネスが守り切った。

田中の阪神戦の登板は楽天時代の22年5月24日の阪神戦（甲子園）以来で、巨人移籍後は初めてだった。阪神戦は試合前時点で通算5試合で2勝2敗だった。

さらに日米通算は202勝目となり、日米通算では野茂英雄を超え、歴代単独3位となった。

▼田中 チームは初戦勝っていたので、何とか連勝したいなという気持ちでマウンドに上がりました。なかなか狙ったところにボールが決まらず、苦しい投球だったんですけど、何とか我慢しながら、バックにも助けられて、何とかリードした形でマウンドを降りることができて良かった。（15年ぶりの甲子園での勝利は）いやぁ、本当に久しぶりに勝つことができたんでうれしいですね。とにかく勝つことができて良かった。

【日米通算勝利数上位】

ダルビッシュ有 208勝

黒田 博樹 203勝

田中 将大 202勝

野茂 英雄 201勝