Amazonでは毎日タイムセールを開催中。日用品や食品、ガジェットなど、さまざまな製品がセール価格で販売されています。

BLUETTIは、ポータブル電源「BLUETTI AORA 30 V2 」を38%オフの23,880円（税込）で販売しています。

BLUETTI ポータブル電源 AORA 30 V2 日本限定モデル 288Wh 600W 高出力 1500W 電力リフト機能 業界トップクラスの小型&軽量設計 リン酸鉄リチウム 10年長寿命 TurboBoost技術 45分で80%まで急速充電 0.01秒UPS 家庭用 キャンプ 車中泊 耐熱防火設計 停電 防災対策 30dB静音 日本語画面 アプリ遠隔操作 AC100V（ミントグリーン） BLUETTI \23,880 （2026/04/16 15:43時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

↑BLUETTI AORA 30 V2

最短70分でフル充電。さまざまなシーンで“持ち運べるコンセント”に

BLUETTI AORA 30 V2 は、片手で持ちやすい約4.3kgの軽さながら、定格出力600W、電力リフト機能で最大1500Wを実現したポータブル電源。軽さやカラーリングに対するユーザーの声に応えて開発したAORA V2シリーズの小型モデルです。

また、最短70分でフル充電が可能なところも、急な外出時にはうれしいポイントです。こうしたスペックから、ベランダでの扇風機やLEDライトの使用はもちろん、キャンプや車中泊といったアウトドア、さらにはガレージでの電動工具の使用や停電時の非常用電源など、さまざまな場面で“持ち運べるコンセント”として活躍するとうたいます。

まもなく始まるゴールデンウィークのレジャーや、もしものときの防災対策に向けて、お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

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