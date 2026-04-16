京都府南丹市園部町で行方不明だった安達結希さんが市内の山林で遺体となって発見された事件で、養父の安達優季容疑者が死体遺棄容疑で逮捕された。2026年4月16日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）の出演者からも次々と悲痛なコメントがあがった。

「父親の姿がテレビに出た時に、今までにないつらい感情が」

MCの山里亮太さんは悔しそうな表情で、「最悪の形での結果になってしまった。父親が逮捕された今回の事件、どう思いますか」とTravis Japanの川島如恵留さんに聞く。

「あってはならない事件だと思う。捜索隊の皆様が1日でも早く保護されるべく動いていらっしゃったのに、このような結末になってとても悲しく心苦しい」と話した。

モデルの亜希さんは顔をゆがめながら「今朝の逮捕報道を受けて、父親の姿が（テレビに）出た時に、今までにない感情というか、もうどうしていいかというところにまた違う感覚で受け止めている自分がいて、つらい」と話した。

死体遺棄容疑から別の罪状で再逮捕の可能性

今後の捜査の進め方はどうなるのか。元大阪府警刑事で犯罪ジャーナリストの中島正純さんは「勾留期間は1回目が10日間、延長されればさらに10日間、合計20日間、10日後なのか20日後なのかに（容疑が固まれば）再逮捕されるということになる」と話した。

サバンナの高橋茂雄さんが「その期間に（捜査の進展が）どうなっていくかを注目すればいい？」と聞くと、中島さんは「この20日間でしっかりと次の逮捕容疑を固めていく、そして再逮捕ということになります」と話した。

死体遺棄容疑から別の罪状で再逮捕の可能性について言及した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）

（2026年4月16日13時50分追記）誤字があったため修正しました。