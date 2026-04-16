バイエルンvsR・マドリー 試合記録
【欧州CL準々決勝第2戦】(アリアンツ・アレーナ)
バイエルン 4-3(前半2-3)R・マドリー
<得点者>
[バ]アレクサンダル・パブロビッチ(6分)、ハリー・ケイン(38分)、ルイス・ディアス(89分)、マイケル・オリーズ(90分+4)
[R]アルダ・ギュレル2(1分、29分)、キリアン・ムバッペ(42分)
<退場>
[R]エドゥアルド・カマビンガ(86分)、アルダ・ギュレル(90分+5)
<警告>
[バ]ヨシプ・スタニシッチ(29分)、ビンセント・コンパニ(44分)
[R]エデル・ミリトン(40分)、アントニオ・リュディガー(70分)、エドゥアルド・カマビンガ2(78分、86分)
└CL準々決勝の激闘はバイエルンに軍配!! 互いに点を取り合った第2戦、R・マドリー退場者発生後の終盤2発で4強入り
バイエルン 4-3(前半2-3)R・マドリー
<得点者>
[バ]アレクサンダル・パブロビッチ(6分)、ハリー・ケイン(38分)、ルイス・ディアス(89分)、マイケル・オリーズ(90分+4)
[R]アルダ・ギュレル2(1分、29分)、キリアン・ムバッペ(42分)
<退場>
[R]エドゥアルド・カマビンガ(86分)、アルダ・ギュレル(90分+5)
<警告>
[バ]ヨシプ・スタニシッチ(29分)、ビンセント・コンパニ(44分)
[R]エデル・ミリトン(40分)、アントニオ・リュディガー(70分)、エドゥアルド・カマビンガ2(78分、86分)
└CL準々決勝の激闘はバイエルンに軍配!! 互いに点を取り合った第2戦、R・マドリー退場者発生後の終盤2発で4強入り