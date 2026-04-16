ミスショットをなくす左手の正しいグリップの握り方とは！？

左手の正しいグリップの握り方とは

次は左手の握り方です。一般に、左手は小指、薬指、中指の「小指側3本で握れ」と言われています。でも、私が重要視するのは中指1本です。左手の中指でグリップを握り、それを小指球と呼ばれる小指側の膨らみで押さえてみてください。これだけでグリップは支えられ、決して抜けることはありません。

中指の先端を生命線の始まりのほうにくっつけるように握ります。すると、手首が小指側に折れる「尺屈」した状態になります。また、左手甲が丸まり、前腕が回外(反時計方向に回り切る)する形になります。グリップは感情線に合わせて握ります。右手グリップを、この左手グリップに重ね合わせてください。これによって右手だけでなく左手も150度グリップが完成します。

このようにして、手首に150度の角度がついた握り方をしておけば、クラブの先端をつねに持ち上げる力が働くため、球より下の地面にヘッドが落ちることがなくなり、ダフッたりするミスはなくなります。いわば、スウィング中のヘッドの高さをコントロールするための肝が、このグリップなのです。

ちなみに、この握り方は、スウィング中のヘッド軌道の高さをコントロールできるので、たとえばフェアウェイバンカーからウッドやロングアイアンで、球だけをクリーンにヒットしなければならない状況でも、思い通りに打てます。Sスウィングのグリップの握り方を見て「なんだ、スクェアグリップじゃないの」という人がいます。見た目はそうですが、力の入り方が違っているかもしれません。Sスウィングのグリップには、インパクト時のヘッド軌道の高さを安定させる効果が隠されています。なので、右手3本の指は指先で摘んでいますが、左手はパームグリップにしています。

左手をフィンガーで握ってしまうと、前腕が回内して左手甲に角度ができて、フェースの向きやヘッド軌道の高さが扱いやすくなってしまうのです。よって、クラブフェースをコントロールできなくなってしまいます。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨