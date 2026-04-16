比嘉愛未、初のエッセイ集刊行「本当の自分に向き合ってみた記録です」故郷・沖縄での美麗ショットも公開
俳優の比嘉愛未（39）が、6月10日に初のエッセイ集（タイトル未定・講談社）を発売することが決定した。20篇を超える書き下ろしエッセイが収録され、「仕事論」「結婚観」「恋愛観」「年齢」「キャリア」など大小さまざま、硬軟織り交ぜた多彩なテーマで、これまで明かされることのなかった比嘉愛未の本音がつづられる。
【誌面カット】比嘉愛未 故郷・沖縄での美麗ショット
比嘉は昨年にデビュー20周年を迎え、今年の6月には40歳という節目の時期を迎える。そんなタイミングで刊行する本書は、エッセイのほか故郷の沖縄にある思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ＆Aも収録する。
比嘉は本エッセイについて「強くありたい日も、弱さを抱えたままの日も、いつも「求められる人物像」を追いかけてきました。そうして少しずつ遠くなっていた、本当の自分に向き合ってみた記録です」とコメントを寄せた。
沖縄を舞台に撮影されたフォトパートの先行イメージショット4枚も先行公開された。比嘉は現在、日本テレビ系の土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜9時〜）にて、町田啓太演じるタツキの元妻のシングルマザー・藤永優を演じている。
●比嘉愛未コメント
強くありたい日も、弱さを抱えたままの日も、いつも「求められる人物像」を追いかけてきました。
そうして少しずつ遠くなっていた、本当の自分に向き合ってみた記録です。
完璧じゃなくていい。
それでもちゃんと、わたしとして生きていく。
今年、40回目の誕生日を迎える特別な年に、この一冊を届けられることが、何よりの喜びです。
比嘉愛未
【誌面カット】比嘉愛未 故郷・沖縄での美麗ショット
比嘉は昨年にデビュー20周年を迎え、今年の6月には40歳という節目の時期を迎える。そんなタイミングで刊行する本書は、エッセイのほか故郷の沖縄にある思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ＆Aも収録する。
沖縄を舞台に撮影されたフォトパートの先行イメージショット4枚も先行公開された。比嘉は現在、日本テレビ系の土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜9時〜）にて、町田啓太演じるタツキの元妻のシングルマザー・藤永優を演じている。
●比嘉愛未コメント
強くありたい日も、弱さを抱えたままの日も、いつも「求められる人物像」を追いかけてきました。
そうして少しずつ遠くなっていた、本当の自分に向き合ってみた記録です。
完璧じゃなくていい。
それでもちゃんと、わたしとして生きていく。
今年、40回目の誕生日を迎える特別な年に、この一冊を届けられることが、何よりの喜びです。
比嘉愛未