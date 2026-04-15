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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【超高金利ﾜﾛﾀww】銀行金利の最大化攻略 楽天銀行12% 三井住友9.6% 今こそ攻略せよ！」と題した動画を公開した。動画では、銀行間の自動振込サービスを活用し、手間なくポイントや現金を獲得する「銀行ぐるぐる」の具体的な手法について解説している。



株式市場の乱高下など不安定な情勢下でも、元本割れのリスクがなく確実にリターンを得られる手法としてネコ山氏が提案するのが「銀行ぐるぐる」だ。「ポイ活投資は常に右肩上がり」と語る通り、今回は一度の設定で毎月自動的に恩恵を受けられる、初心者向けの強力な組み合わせを2つ紹介した。



1つ目は「第一生命NEOBANK」と「楽天銀行」の連携である。第一生命NEOBANKの定額自動振込機能を利用し、楽天銀行へ3,000円を5回振り込む。これにより楽天銀行のプログラムで毎月150円の現金を獲得し、第一生命側の定額自動入金で1万5,000円を自動で戻す仕組みだ。わずか1万5,000円の資金移動のみで、年間1,800円、すなわち「年利12%」に相当する驚異的な利回りが実現する。



2つ目は「三井住友銀行Olive」と「V NEOBANK」の組み合わせである。V NEOBANKからOliveへ3万円を振り込み、給与受取特典として200ポイントを獲得する。同時にOliveの定額自動送金機能でV NEOBANKへ1万5,000円を2回振り込み、被振込特典で40ポイントを得る。これにより月240ポイント、3万円の資金に対して年利9.6%の還元が放置状態で続くという。



動画終盤では、視聴者からの「nanacoポイントの有効活用」や「JCBのスマリボキャンペーン」に関する質問にも回答した。銀行にお金を置いておくだけで着実に資産を増やす「銀行ぐるぐる」は、知的好奇心と実益を満たす現代の錬金術と言えそうだ。