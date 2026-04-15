【YouTubeチャート】M!LK、4週連続1位・2位独占 NiziU「Too Bad」初登場
2026/4/3-4/9のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比6.2％減、TOP100の初登場作は10作（前週12作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
4週連続、通算6度目の1位となったのは「好きすぎて滅！」（534.3万回）。2位（前週2位）は「爆裂愛してる」（519.8万回）で、M!LKが4週連続で1位2位を独占した。
1位の「好きすぎて滅！」は、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品で、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソング。ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身にまとったメンバーが華やかなダンスを披露。異世界で起こるさまざまな問題にM!LKの個性あふれるパワーで立ち向かい、“ハート”で満たしていく内容となっている。
2位（前週2位）の「爆裂愛してる」（519.8万回）は、宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソング。100億万通りの愛を肯定する内容で、作詞・作曲・編曲は浅野尚志が担当。MVは、シルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する、スケール感あふれる映像となっている。
3位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（439.7万回）。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（25年9月公開）の主題歌として書き下ろされた楽曲で、25年9月に1位に初登場して以来、30週にわたってTOP5をキープ。視聴回数は落ち着きつつあるが、依然として400万回以上を保つ根強い人気となっている。
5位（前週21位）はBTS「2.0」（379.7万回）。3月20日にリリースされたニューアルバム『ARIRANG』の収録曲で、変則的なリズムを取り入れたトラップナンバー。MVは、韓国映画『オールド・ボーイ』（2003年公開）の名シーンをオマージュしており、メンバーのコミカルな演技や特殊メイク、楽曲のメッセージとリンクした演出が印象的だ。廃墟の至る場所でのパフォーマンスを通して、“BTS 2.0”という新たな局面を迎えたグループの現在地が表現されている。なお、BTSの楽曲は6位（前週6位）の「SWIM」（289.6万回）、22位の「Dynamite」（142.0万回）、25位の「Hooligan」（130.3万回）など、TOP100内に6作がランクインしている。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、前述のBTSが6作（前週5作）、HANAが6作（前週6作）、M!LKが4作（前週5作）、Snow Manが3作（前週3作）、ちゃんみなが3作（前週2作）となった。
13位に初登場したのはNiziU「Too Bad」（189.1万回）。4月1日リリースの2nd EP『Too Bad』のタイトル曲で、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿を表現した楽曲。MVでは多国籍なダンサーを交えた壮大なダンスシーンも見どころとなっている。
23位（前週43位）はBUMP OF CHICKEN「ray」（141.2万回）。2014年3月のリリース曲だが、同曲をアレンジした「ray（超かぐや姫！ Version）」が長編アニメーション作品『超かぐや姫!』（Netflix）のエンデング・テーマに起用されていることもあり、視聴回数が増え、TOP30入りとなった。
※カッコ内は視聴回数
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4週連続、通算6度目の1位となったのは「好きすぎて滅！」（534.3万回）。2位（前週2位）は「爆裂愛してる」（519.8万回）で、M!LKが4週連続で1位2位を独占した。
1位の「好きすぎて滅！」は、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品で、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソング。ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身にまとったメンバーが華やかなダンスを披露。異世界で起こるさまざまな問題にM!LKの個性あふれるパワーで立ち向かい、“ハート”で満たしていく内容となっている。
3位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（439.7万回）。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（25年9月公開）の主題歌として書き下ろされた楽曲で、25年9月に1位に初登場して以来、30週にわたってTOP5をキープ。視聴回数は落ち着きつつあるが、依然として400万回以上を保つ根強い人気となっている。
5位（前週21位）はBTS「2.0」（379.7万回）。3月20日にリリースされたニューアルバム『ARIRANG』の収録曲で、変則的なリズムを取り入れたトラップナンバー。MVは、韓国映画『オールド・ボーイ』（2003年公開）の名シーンをオマージュしており、メンバーのコミカルな演技や特殊メイク、楽曲のメッセージとリンクした演出が印象的だ。廃墟の至る場所でのパフォーマンスを通して、“BTS 2.0”という新たな局面を迎えたグループの現在地が表現されている。なお、BTSの楽曲は6位（前週6位）の「SWIM」（289.6万回）、22位の「Dynamite」（142.0万回）、25位の「Hooligan」（130.3万回）など、TOP100内に6作がランクインしている。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、前述のBTSが6作（前週5作）、HANAが6作（前週6作）、M!LKが4作（前週5作）、Snow Manが3作（前週3作）、ちゃんみなが3作（前週2作）となった。
13位に初登場したのはNiziU「Too Bad」（189.1万回）。4月1日リリースの2nd EP『Too Bad』のタイトル曲で、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿を表現した楽曲。MVでは多国籍なダンサーを交えた壮大なダンスシーンも見どころとなっている。
23位（前週43位）はBUMP OF CHICKEN「ray」（141.2万回）。2014年3月のリリース曲だが、同曲をアレンジした「ray（超かぐや姫！ Version）」が長編アニメーション作品『超かぐや姫!』（Netflix）のエンデング・テーマに起用されていることもあり、視聴回数が増え、TOP30入りとなった。
※カッコ内は視聴回数