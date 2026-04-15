東海地方は、今日15日(水)夕方から夜は、広い範囲で本降りの雨となるでしょう。明日16日(木)は、日差しが戻り、夏日(最高気温25℃以上)が続出しそうです。その先も、たびたび夏日となるため、服装選びや体調管理に十分注意してください。

今日15日(水)午後は雨の範囲が広がる

今日15日(水)は、前線が南海上に延び、前線上の低気圧が東へ進むでしょう。低気圧は、今夜、東海地方の南の海上を通過する見込みです。東海地方は、湿った空気や気圧の谷の影響で、午前中から所々で雨が降っています。午後は、低気圧に伴うまとまった雨雲がかかるでしょう。夕方から夜は、広い範囲で本降りの雨となる見込みです。低気圧に近い太平洋側の地域では、一時的な雨の強まりはあるものの、大雨の心配はないでしょう。雨は、今夜日付の変わる頃には止んでいる所が多く、静岡県の遅い所でも、明日16日(木)朝までには止む見込みです。

明日16日(木)は夏日続出 名古屋27℃予想

明日16日(木)は、前線や低気圧は東の海上へ離れ、本州付近は高気圧に覆われるでしょう。一日を通してよく晴れそうです。季節先取りの暖かな空気に、たっぷりの日差しが降り注ぐため、気温は各地で上昇する見込みです。最高気温は、名古屋で27℃、岐阜で26℃、津で22℃、静岡で24℃の予想です。名古屋では、昨日14日までに、まだ夏日の観測はありません。明日16日(木)は、今年初めての夏日となりそうです。

なお、ヒノキ花粉は、ピークに比べ飛散量は減ってきていますが、東海地方は、多くの所で「非常に多い」飛散となりそうです。対策を続けてください。

毎年夏日はいつ頃から観測される?

直近10年では、名古屋での夏日の観測は早ければ3月に、遅くても4月下旬までに観測されています。なお、統計開始以来、最も早く夏日を観測したのは1956年の3月17日です。

たびたび夏日 服装選びや体調管理に注意

この先、最高気温は平年より高い日が多いでしょう。19日(日)から21日(火)にかけても、夏日が続出しそうです。昼間は汗ばむ陽気でも、朝晩はぐっと気温が下がり、一日の中での寒暖差が大きい時期です。調節しやすい服装がおすすめです。また、暑さに少しずつ体を慣らす暑熱順化を早めに進めていきましょう。