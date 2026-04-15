「夫の好きなものを選んでもらった」──4月13日に『秘密のママ園 Season2』（ABEMA）に出演した元モーニング娘。の紺野あさ美（38）は北海道にある豪邸の自宅内を公開。プロ野球選手の夫がセレクトしたスタイリッシュな椅子やテーブルについて語っていた。

【写真を見る】敷地面積は80坪ほど、土地だけでも6000万円以上、公開された豪邸の自宅内

同番組の配信前日、夫で北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大投手（34）が金銭トレードで中日ドラゴンズに移籍することが発表された。

北海道から遠く離れた名古屋に家族で引っ越すか否か、子育て真っただ中の紺野が決断した選択は──。

2度目の家づくりは注文住宅

2001年、14歳でモーニング娘。（5期）に加入した紺野。2006年に同グループを脱退し、その後、AO入試で慶應義塾大学に入学。卒業後の2011年にはテレビ東京にアナウンサーとして入社。2017年1月に当時東京ヤクルトスワローズの杉浦投手と結婚したことを明かし、同年に退社した。スポーツ紙記者が語る。

「2人は2015年に知人を介して知り合い、交際が始まりました。紺野さんも杉浦さんも同じ北海道出身で、意気投合したようです。神宮球場のスタンドには杉浦さんを応援する紺野さんの姿がたびたび目撃されていました。紺野さんは2017年に長女を出産、同年末に杉浦さんが北海道日本ハムに移籍し、家族で北海道に移住。2019年に長男、2021年に次男、2024年には次女を授かりました」

地元に戻り、夫を支えながら育児をする紺野は2018年頃に一度、2024年に2度目の新築マイホームを建てている。

「1度目の家づくりのときはセミオーダーで新築住宅を建てています。2度目の家づくりは完全な注文住宅で、道内の閑静な住宅街に建築しました。

敷地面積は80坪ほどで土地だけでも6000万円以上はする豪邸です。ご本人も2度目の家づくりについてはこだわりを見せており、ご自身のYouTubeチャンネルでも隅々まで公開しています」

紺野は自宅について自身のインスタグラムで『土地探しから含めると3年 子供たち寝た後など 夜な夜な寝不足になりながら、、調べたり、考えたりして 家づくりは大変なこともありましたが 暖かい皆様に恵まれ 大好きなおうちができました！』（原文ママ、以下引用箇所同）などと綴っている。

マイホーム完成からわずか2年での電撃移籍。これまでもプロ野球選手と結婚した有名人の妻らもさまざまな道を決断している。球団関係者が語る。

「2019年、テレビ朝日の下平さやかアナは当時巨人に所属していた夫の長野久義選手が人的補償で広島へ移籍となり、夫婦で広島へ移住することを決断。下平アナは週に3日ほど上京して仕事を続けていました。

モデルの押切もえさんの場合は、夫の涌井秀章投手がロッテ（千葉）から楽天（宮城）に移籍しましたが、都内に拠点を置いたまま生活していました。各家庭の事情にあわせて、選手の妻はさまざまな決断を下しています」

中日への入団会見で杉浦選手は「とりあえず単身赴任になると思う」と語っていたが、紺野にとっても"苦渋の決断"だったと前出の球団関係者が語る。

「紺野さんも夫に付き添って名古屋へ行き、サポートしてあげたいという思いも強かったと思いますが、4人の子育てもあるため、すぐに生活の拠点を移すことは難しいと考えたようです。当分は北海道にいる両家の親の力も借りながら、子育てをしていくつもりでしょう」

夫の移籍会見の後日、紺野はインスタグラムのストーリーズで初めてコメントしている。

《昨日投稿できなかった、、！ 昨夜は家族6人でおうち焼肉しました 今日からパパは名古屋に出発！ ドラゴンズファンの皆さん これからよろしくお願いします》

今年の6月には北海道のエスコンフィールドで中日対日本ハムの交流戦も予定されている。慣れ親しんだ球場のマウンドで、再び息子や"娘。"たちにユニフォーム姿を見せることはできるだろうか。