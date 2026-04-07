元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさ美が、5日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃10に出演。4児のワンオペ育児に本音を吐露し、プロ野球選手の夫への不安を明かした。【写真】紺野あさ美の赤裸々告白に大喜びの峯岸みなみ新コーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、“ワンオペママ”をテーマにトークを展開。紺野、実業家のMALIA.、ギャルモデル出身でシングルマザーの