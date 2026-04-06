元モーニング娘。で、現在はプロ野球・北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大投手（34）の妻として4人の子供を育てる紺野あさ美（38）が、プロ野球選手の妻ゆえの「強制ワンオペ」という過酷な現実と、世間からの冷ややかな視線に対する葛藤をぶっちゃけた。【映像】野球選手の年下夫&4人の子供4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』の新コーナー「ちょっと言わせて！ワケありママ達の愚痴ぶっちゃける会」に出演した