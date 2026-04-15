春キャベツのやみつき 豚のみそ炒め by保田 美幸さん【材料】（2人分）春キャベツ 1/4個豚バラ肉(薄切り) 150g<下味>酒 大さじ 1塩 少々サラダ油 大さじ 1<調味料>酒 大さじ 1砂糖 大さじ 1.5みそ 大さじ 1.5しょうゆ 小さじ 1ニンニク(すりおろし) 1片分豆板醤 少々片栗粉 少々【下準備】1、春キャベツの軸は削ぎ切りにし、葉は大きめのひとくち大に切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。2、豚バラ肉は長さ4cmに切り、＜下味＞の材料をからめる。【作り方】1、フライパンを中火で熱し、豚バラ肉と春キャベツを炒め合わせる。しんなりと火が通ったら＜調味料＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。

春キャベツのペペロンチーノ【材料】（4人分）スパゲティー(カペリーニ 0.9mm) 320g塩(ゆでる用) 32g春キャベツ 1/8個ソラ豆(サヤ付き) 1袋アンチョビ 5枚ニンニク 2片赤唐辛子 4本オリーブ油 大さじ 6粗びき黒コショウ 少々【下準備】1、春キャベツは芯を取り、ひとくち大に手でちぎって水洗いする。2、ソラ豆はサヤから取り出す。3、アンチョビは粗いみじん切りにする。4、ニンニクは縦半分に切って芽を取り、みじん切りにする。5、赤唐辛子は軸と種を取り、2〜3つに割る。赤唐辛子を細かくする程、辛くなります。【作り方】1、スパゲティをゆでる。塩を入れたたっぷりの熱湯にスパゲティを入れ、常にクツクツ煮たった状態を保ちながら、時々菜ばしで混ぜ、指定の時間より1分短めにゆで、スパゲティがゆで上がる1分前に春キャベツ、ソラ豆を加えて一緒にゆでる。2、スパゲティをゆでている間に、ソースの準備をする。フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて中火にかける。香りが立ってきたら赤唐辛子、アンチョビを加えて炒め合わせる。3、ゆで上がったスパゲティと野菜をザルに上げ、(2) のフライパンに加え、オリーブ油が全体にからまる様に手早く炒め合わせ、粗びき黒コショウで味を調え、器に盛る。