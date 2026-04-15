今年は安くて大満足！ペロリと完食♪春キャベツの絶品炒め物＆パスタTOP3
葉がやわらかく、みずみずしい甘みが特徴の春キャベツ。今年はお手頃価格で手に入りやすいので、たっぷり食べる大チャンスですね！サッと炒めることでかさが減り、さらにたくさん食べられます。忙しい日の夕食にも大活躍する、ご飯が進む春キャベツの炒め物人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】ご飯が止まらない！やみつき豚のみそ炒め
堂々の第1位は、コクのある甘辛いみそ味がたまらない「豚のみそ炒め」です！豚肉から出る旨味がジュワッと春キャベツに染み込み、シャキシャキとした食感との相性が抜群。フライパン一つで手軽に作れるので、毎日の献立作りに悩む主婦の強い味方になってくれますよ！ボリューム満点で家族みんなが大満足の一品です。
■【2位以降も絶品ぞろい】春キャベツの炒め物の人気レシピ
第2位は、ニンニクの香りが食欲をそそる「ペペロンチーノ」です。オリーブオイルに唐辛子のピリッとした辛味が移り、春キャベツの自然な甘みを最大限に引き出してくれますよ。パパッと作れて、ワインのお供にも最適です。
第3位は、中華の定番を春キャベツでアレンジした「回鍋肉」です。甜麺醤のコク旨なタレが、やわらかい春キャベツとお肉にとろ〜りと絡みます。強火でサッと炒めて、極上の風味をご家庭で味わってくださいね。
■シーン別に楽しむ春キャベツの炒め物レシピ
旬の魅力が詰まった春キャベツの炒め物レシピ、いかがでしたか？がっつり食べたい育ち盛りのお子様には「豚のみそ炒め」や「回鍋肉」を、休日のちょっとおしゃれなランチや晩酌には「ペペロンチーノ」がぴったりです。火の通りが早い春キャベツは、時短調理の最強パートナー。旬の甘みを存分に生かして、春の食卓を美味しく彩りましょう！
(E・レシピ編集部)
■【人気レシピNo.1】ご飯が止まらない！やみつき豚のみそ炒め
堂々の第1位は、コクのある甘辛いみそ味がたまらない「豚のみそ炒め」です！豚肉から出る旨味がジュワッと春キャベツに染み込み、シャキシャキとした食感との相性が抜群。フライパン一つで手軽に作れるので、毎日の献立作りに悩む主婦の強い味方になってくれますよ！ボリューム満点で家族みんなが大満足の一品です。
春キャベツのやみつき 豚のみそ炒め by保田 美幸さん
【材料】（2人分）
春キャベツ 1/4個
豚バラ肉(薄切り) 150g
<下味>
酒 大さじ 1
塩 少々
サラダ油 大さじ 1
<調味料>
酒 大さじ 1
砂糖 大さじ 1.5
みそ 大さじ 1.5
しょうゆ 小さじ 1
ニンニク(すりおろし) 1片分
豆板醤 少々
片栗粉 少々
【下準備】
1、春キャベツの軸は削ぎ切りにし、葉は大きめのひとくち大に切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2、豚バラ肉は長さ4cmに切り、＜下味＞の材料をからめる。
【作り方】
1、フライパンを中火で熱し、豚バラ肉と春キャベツを炒め合わせる。しんなりと火が通ったら＜調味料＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。
【材料】（2人分）
春キャベツ 1/4個
豚バラ肉(薄切り) 150g
<下味>
酒 大さじ 1
塩 少々
サラダ油 大さじ 1
<調味料>
酒 大さじ 1
砂糖 大さじ 1.5
みそ 大さじ 1.5
しょうゆ 小さじ 1
ニンニク(すりおろし) 1片分
豆板醤 少々
片栗粉 少々
【下準備】
1、春キャベツの軸は削ぎ切りにし、葉は大きめのひとくち大に切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2、豚バラ肉は長さ4cmに切り、＜下味＞の材料をからめる。
【作り方】
1、フライパンを中火で熱し、豚バラ肉と春キャベツを炒め合わせる。しんなりと火が通ったら＜調味料＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。
■【2位以降も絶品ぞろい】春キャベツの炒め物の人気レシピ
【No.2】シンプルで美味しい！春キャベツのペペロンチーノ
第2位は、ニンニクの香りが食欲をそそる「ペペロンチーノ」です。オリーブオイルに唐辛子のピリッとした辛味が移り、春キャベツの自然な甘みを最大限に引き出してくれますよ。パパッと作れて、ワインのお供にも最適です。
春キャベツのペペロンチーノ
【材料】（4人分）
スパゲティー(カペリーニ 0.9mm) 320g
塩(ゆでる用) 32g
春キャベツ 1/8個
ソラ豆(サヤ付き) 1袋
アンチョビ 5枚
ニンニク 2片
赤唐辛子 4本
オリーブ油 大さじ 6
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】
1、春キャベツは芯を取り、ひとくち大に手でちぎって水洗いする。
2、ソラ豆はサヤから取り出す。
3、アンチョビは粗いみじん切りにする。
4、ニンニクは縦半分に切って芽を取り、みじん切りにする。
5、赤唐辛子は軸と種を取り、2〜3つに割る。赤唐辛子を細かくする程、辛くなります。
【作り方】
1、スパゲティをゆでる。塩を入れたたっぷりの熱湯にスパゲティを入れ、常にクツクツ煮たった状態を保ちながら、時々菜ばしで混ぜ、指定の時間より1分短めにゆで、スパゲティがゆで上がる1分前に春キャベツ、ソラ豆を加えて一緒にゆでる。
2、スパゲティをゆでている間に、ソースの準備をする。フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて中火にかける。香りが立ってきたら赤唐辛子、アンチョビを加えて炒め合わせる。
3、ゆで上がったスパゲティと野菜をザルに上げ、(2) のフライパンに加え、オリーブ油が全体にからまる様に手早く炒め合わせ、粗びき黒コショウで味を調え、器に盛る。
【材料】（4人分）
スパゲティー(カペリーニ 0.9mm) 320g
塩(ゆでる用) 32g
春キャベツ 1/8個
ソラ豆(サヤ付き) 1袋
アンチョビ 5枚
ニンニク 2片
赤唐辛子 4本
オリーブ油 大さじ 6
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】
1、春キャベツは芯を取り、ひとくち大に手でちぎって水洗いする。
2、ソラ豆はサヤから取り出す。
3、アンチョビは粗いみじん切りにする。
4、ニンニクは縦半分に切って芽を取り、みじん切りにする。
5、赤唐辛子は軸と種を取り、2〜3つに割る。赤唐辛子を細かくする程、辛くなります。
【作り方】
1、スパゲティをゆでる。塩を入れたたっぷりの熱湯にスパゲティを入れ、常にクツクツ煮たった状態を保ちながら、時々菜ばしで混ぜ、指定の時間より1分短めにゆで、スパゲティがゆで上がる1分前に春キャベツ、ソラ豆を加えて一緒にゆでる。
2、スパゲティをゆでている間に、ソースの準備をする。フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて中火にかける。香りが立ってきたら赤唐辛子、アンチョビを加えて炒め合わせる。
3、ゆで上がったスパゲティと野菜をザルに上げ、(2) のフライパンに加え、オリーブ油が全体にからまる様に手早く炒め合わせ、粗びき黒コショウで味を調え、器に盛る。
【No.3】プロの味！コク旨で本格的な春キャベツの回鍋肉
第3位は、中華の定番を春キャベツでアレンジした「回鍋肉」です。甜麺醤のコク旨なタレが、やわらかい春キャベツとお肉にとろ〜りと絡みます。強火でサッと炒めて、極上の風味をご家庭で味わってくださいね。
プロの味！ごはんが進む回鍋肉
【材料】（2人分）
豚バラ肉(薄切り) 150g
<下味>
砂糖 小さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
キャベツ 1/8個
サラダ油 大さじ 1
<合わせみそ>
酒 大さじ 2
砂糖 大さじ 1/2
みそ 小さじ 2
甜麺醤 小さじ 2
豆板醤 小さじ 1/2
ニンニク(すりおろし) 少々
片栗粉 少々
【下準備】
1、ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚バラ肉を長さ3cmに切ってもみ込む。
2、キャベツは軸の部分を削ぎ切りにし、ひとくち大に切る。＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を中火で熱してキャベツを炒め、しんなりしたら豚バラ肉を加えて炒め合わせる。
2、＜合わせみそ＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。
【材料】（2人分）
豚バラ肉(薄切り) 150g
<下味>
砂糖 小さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
キャベツ 1/8個
サラダ油 大さじ 1
<合わせみそ>
酒 大さじ 2
砂糖 大さじ 1/2
みそ 小さじ 2
甜麺醤 小さじ 2
豆板醤 小さじ 1/2
ニンニク(すりおろし) 少々
片栗粉 少々
【下準備】
1、ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚バラ肉を長さ3cmに切ってもみ込む。
2、キャベツは軸の部分を削ぎ切りにし、ひとくち大に切る。＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を中火で熱してキャベツを炒め、しんなりしたら豚バラ肉を加えて炒め合わせる。
2、＜合わせみそ＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。
■シーン別に楽しむ春キャベツの炒め物レシピ
旬の魅力が詰まった春キャベツの炒め物レシピ、いかがでしたか？がっつり食べたい育ち盛りのお子様には「豚のみそ炒め」や「回鍋肉」を、休日のちょっとおしゃれなランチや晩酌には「ペペロンチーノ」がぴったりです。火の通りが早い春キャベツは、時短調理の最強パートナー。旬の甘みを存分に生かして、春の食卓を美味しく彩りましょう！
(E・レシピ編集部)