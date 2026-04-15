14日夜、住人が3人組の男らに棒のようなもので殴られ財布を奪われる事件が起きました。男らは現場から立ち去っていて、警察が行方を追っています。

警察によりますと、14日午後10時45分ごろ、泉南市の2階建て集合住宅の1階の部屋で、住人の男性（54）がテレビを見ていたところ、突然3人組の男らが室内に押し入ってきたということです。

男らは「わかるやろ」などと男性を脅し、持っていた棒のようなもので頭を殴り、現金3000円が入った財布を奪取。男性はその場から逃げ、近隣住民に助けを求めました。

男性は頭から血を流し、右腕を打撲するケガをして病院に搬送されました。搬送時、意識はあったということです。

警察によりますと、3人組の男の特徴について、男性は

(1)上下白スウェット 白マスクを着用 棒のようなのもの所持

(2)黒色のロングTシャツ 紺色のジーンズ白マスクを着用 棒のようなのもの所持

(3)黒色のトレーナー 刃物のようなものを所持していた

などと話しているということです。

近隣住民からの通報を受けた警察官が駆け付けたところ、3人組はすでに部屋から立ち去った後だったということです。

警察は市民に注意を呼びかけるとともに、匿名流動型犯罪グループ（トクリュウ）の犯行の可能性もあるとみて、強盗傷害容疑で3人の行方を追っています。