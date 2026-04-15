感じの悪い人は名刺交換の後に「名前」を何度も確認する。じゃあ、感じのいい人は？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

ビジネスにおける第一印象は、思っている以上に短時間で決まります。

特に初対面の場では、その最初の対応が、その後の関係性を大きく左右します。

『気づかいの壁』という本では、次のように述べられています。

人の印象は、最初の15秒で決まると言われています。

特に、電話営業では、つながってからの15秒が最初の関門で、いかに「この人だったら少し話を聞いてみよう」という気持ちになってもらうかが重要です。

まさにこのタイミングが、気づかいの壁を越える瞬間です。

この15秒を制するには、どうすればいいのでしょうか。

――『気づかいの壁』より

重要なのは、この短い時間で「距離を縮める工夫」を入れられるかどうかです。

距離を縮める「名前」の使い方

その最も効果的な方法が、「相手の名前を呼ぶこと」です。

名前は、単なる識別情報ではありません。

相手にとっては「最も大切な言葉」です。

それを自然に使えるかどうかが、印象を大きく左右します。

「後から確認する人」が与える印象

一方で、感じが悪く見えてしまう人には共通した行動があります。

それが、「名刺を見返して名前を確認する」という行為です。

名前を覚えていないこと自体が問題なのではなく、「覚えようとしていない印象」を与えてしまうことが問題なのです。

感じのよさは「準備」で決まる

感じのいい人は、特別なスキルを持っているわけではありません。

ただ、最初の段階でやるべきことを、きちんとやっているだけです。

名刺交換の瞬間に名前を意識し、その場で何度か呼ぶ。

この一手間が、その後の会話の質を変え、相手との距離を一気に縮めます。

第一印象は偶然ではなく、設計できるものです。

だからこそ、最初の15秒に意識を向けることが重要です。

まずは、相手の名前を一度多く呼ぶことから始めてみる。

それだけでも、印象は確実に変わります。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。