感じの悪い人は名刺交換の後に「名前」を何度も確認する。じゃあ、感じのいい人は？
感じの悪い人は名刺交換の後に「名前」を何度も確認する。じゃあ、感じのいい人は？
それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？
この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
第一印象は「最初の15秒」で決まる
ビジネスにおける第一印象は、思っている以上に短時間で決まります。
特に初対面の場では、その最初の対応が、その後の関係性を大きく左右します。
『気づかいの壁』という本では、次のように述べられています。
特に、電話営業では、つながってからの15秒が最初の関門で、いかに「この人だったら少し話を聞いてみよう」という気持ちになってもらうかが重要です。
まさにこのタイミングが、気づかいの壁を越える瞬間です。
この15秒を制するには、どうすればいいのでしょうか。
――『気づかいの壁』より
重要なのは、この短い時間で「距離を縮める工夫」を入れられるかどうかです。
距離を縮める「名前」の使い方
その最も効果的な方法が、「相手の名前を呼ぶこと」です。
その名のとおり、相手の名前を呼ぶことです。
「おはようございます」より「◯◯さん、おはようございます」と、自分の名前を呼んでもらったほうが親近感がわいて、グッと距離が縮まったような気持ちがします。
初参加の人ならば、「はじめまして」のあいさつをするキッカケにもなりますし、私の経験では、相手の名前を呼びかけると、相手からも「川原さん、おはようございます」と返ってきます。
初対面で名刺交換をした後もそうです。
意識して、相手の名前を何回か口にするくらいでちょうどいいのです。
――『気づかいの壁』より
名前は、単なる識別情報ではありません。
相手にとっては「最も大切な言葉」です。
それを自然に使えるかどうかが、印象を大きく左右します。
「後から確認する人」が与える印象
一方で、感じが悪く見えてしまう人には共通した行動があります。
それが、「名刺を見返して名前を確認する」という行為です。
それでは遅いのです。最初の段階で名前を何度も繰り返し、後々、相手の顔を見るだけでスッと名前が出てくるようにすると好印象です。
特に、相手が「若い人」であれば、名前を呼ばれることは嬉しいものです。喜んでいるようには見えなくても、心の中では自尊心が高まります。
「相手の名前は、自分が覚えるために、やや多めに呼ぶくらいで、ちょうどいい」。そう考えると、自分の心の壁を越えられると思います。
――『気づかいの壁』より
名前を覚えていないこと自体が問題なのではなく、「覚えようとしていない印象」を与えてしまうことが問題なのです。
感じのよさは「準備」で決まる
感じのいい人は、特別なスキルを持っているわけではありません。
ただ、最初の段階でやるべきことを、きちんとやっているだけです。
名刺交換の瞬間に名前を意識し、その場で何度か呼ぶ。
この一手間が、その後の会話の質を変え、相手との距離を一気に縮めます。
第一印象は偶然ではなく、設計できるものです。
だからこそ、最初の15秒に意識を向けることが重要です。
まずは、相手の名前を一度多く呼ぶことから始めてみる。
それだけでも、印象は確実に変わります。
ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。
株式会社シーストーリーズ 代表取締役
元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー
高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。
2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。