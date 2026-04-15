TBS系「クレイジージャーニー」の常連ゲストとしておなじみのジャーナリスト、丸山ゴンザレス。彼はメキシコの麻薬取引の実態を掴むため、現地の刑務所へ取材を試みた。そこで見つけた真実とは？※本稿は、ジャーナリストの丸山ゴンザレス『ナルコトラフィコ』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。

メキシコの麻薬王たちが

収監されていた有名監獄

グアダラハラを訪れたのはプエンテ・グランデ刑務所を取材するためだった。ここは2001年にメキシコの麻薬王エル・チャポが脱獄したことで有名な監獄だ。

グアダラハラは、メキシコ第二の都市であり、ハリスコ州の州都。マリアッチ音楽とテキーラの発祥地としても知られ、メキシコ文化の中心とも言える街だ。近代的な都市機能を持ちながらも、歴史的建造物や伝統文化が色濃く残る場所でもある。

早朝から外壁の前で待機していたが、ガブリエル（編集部注／メキシコ取材のパイプ役を務めている人物）から指示があるまで（刑務所からの許可が出るまで）カメラでの撮影を禁止されていた。

これまでに取材してきた刑務所では、ほとんど撮影が許可されなかった。刑務所というのは撮影のハードルが相当に高い。

しばらく待っていると中に入るように言われた。高さ10メートルほどある壁に囲まれた敷地に入ると検問所に入った。そこで刑務官から入り口の撮影に関しては、右側の有刺鉄線が巻かれた壁は撮影禁止と言われた。脱獄に利用される危険があるためらしい。

この時点で思ったのは、「本当に刑務所に入れてくれるんだ」だった。だが、油断はできない。入っても本当に撮影できるかはわからない。

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