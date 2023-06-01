ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は下げが一服しているものの、１５８．８５円近辺と本日安値圏での推移が続いている。本日の為替市場はドル安が優勢となり、ドル円も一本調子の下げとなった。米国によるホルムズ海峡の封鎖は開始されているものの、米国とイランは交渉を継続との期待が市場に高まっている。



米国とイランが今週中にもイスラマバードで協議再開との報道も流れ、トランプ大統領もインタビューで２日以内に再開と述べていた。また、この日発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を下回ったこともドル円を下押ししていた。



ストラテジストは「戦争終結に近づくシグナルは原油価格の低下につながり、リスク資産にはプラスとなるが、ドルにはマイナスとなる」と指摘している。



それでもドル円は、１６０円台にこそ慎重ではあるが、下押しする動きまではまだ出ておらず、上値期待は温存されている状況。イラン情勢が緩和されたとしても、高水準の原油価格はしばらく続くとの見方から、円売り圧力は当面続くとの見方が根強いようだ。



なお、次期ＦＲＢ議長に指名されているウォーシュ氏の上院での公聴会が来週開催されると伝わった。４月２１日との報道も流れていた。本日の予想を下回るＰＰＩの発表もあり、市場では徐々にＦＲＢの年内利下げ期待が復活しつつあるようだ。



USD/JPY 158.87 EUR/JPY 187.36

GBP/JPY 215.50 AUD/JPY 113.25



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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