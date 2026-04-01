試着しながら比べられる3日間！ オレフィーチェ「ジュエルーム in 福岡」

ジュエリー工房オレフィーチェが、福岡・大名で体験型イベント「ジュエルーム in 福岡」を開催します。

会場では500点以上のジュエリーを自由に試着でき、接客を受けずに自分のペースで比較検討できるのが特徴です。

オンラインで気になっていたアイテムの実物を見たい人や、手持ちのジュエリーとの相性を確かめたい人にも注目の機会です。

オレフィーチェ「ジュエルーム in 福岡」

イベント 名：ジュエルーム in 福岡開催日：2026年4月17日(金)〜4月19日(日)開催時間：4月17日(金)16:00〜19:00（最終入場18:00）開催時間：4月18日(土)11:00〜19:00（最終入場18:00）開催時間：4月19日(日)11:00〜17:00（最終入場16:00）会場：UNION S ODA （ユニオン・ソーダ）住所： 福岡県 福岡市 中央区大名1-1-3-201アクセス：西鉄「天神駅」より徒歩約8分、地下鉄「天神駅」より徒歩約10分購入方法：会場で試着後、オンラインショップで検討・購入

「ジュエルーム in 福岡」は、オレフィーチェのジュエリーを実際に手に取りながら、来場者自身のペースで見て試せる体験型イベントです。

会場では着け心地や輝きをじっくり確かめられ、購入はオンラインショップで落ち着いて検討できます。

完全セルフサービスで比較しやすい試着体験

スタッフが常駐しないため、接客のプレッシャーを感じにくく、気になるジュエリーを自分のペースで比べやすい空間です。

オンラインで気になっていた商品を試しながら、手持ちのジュエリーとのコーディネート確認にも活用できます。

ブランド情報と今後の案内

ブランド名：ジュエリー工房オレフィーチェ創業年：2009年今後の案内：オンライン整理券、展示予定アイテム一覧などを公式サイトと SNS で順次公開予定

オレフィーチェは、確かな品質のジュエリーを適正な価格で届けたいという想いのもと2009年に誕生したブランドです。

イベントの詳細情報は、今後公式サイトやSNSで順次案内される予定です。

接客を受けずにジュエリーを見比べたい人にとって、実物を落ち着いて確認できる機会は貴重です。

500点以上を試着できるため、写真だけではわかりにくいサイズ感や輝きの違いも確かめやすくなります。

福岡でオレフィーチェのジュエリーをまとめて見たい人は、予定を合わせてチェックしてみてはいかがでしょうか。

オレフィーチェ「ジュエルーム in 福岡」の紹介でした。

よくある質問

Q. 会場でそのまま購入できますか？

A. リリースでは、会場で試着した後にオンラインショップでゆっくり検討するスタイルと案内されています。

Q. スタッフに相談しながら選べますか？

A. 本イベントは完全セルフ型のため、会場に常駐スタッフはいません。

専門スタッフへの相談やサイズ、カスタマイズ提案を希望する場合は、オンライン接客の利用が案内されています。

Q. どんな人に向いているイベントですか？

A. 実物を見て着け心地や輝きを確認したい人、接客なしで自分のペースで選びたい人、オンラインで気になっていた商品を試着したい人に向いています。

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