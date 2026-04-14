参院外交防衛委で答弁する小泉防衛相＝１４日、国会内

１２日に行われた自民党大会で陸上自衛隊中央音楽隊の女性隊員が壇上で君が代を斉唱したことに波紋が広がっている。野党からは、自衛隊員の政治的行為を制限している法律に違反すると指摘する声が相次ぐ。１４日には高市早苗首相や小泉進次郎防衛相（衆院１１区）らが政治的行為ではないとの釈明を重ねたが、与党からも苦言が上がる事態となっている。

自衛隊法は「隊員は選挙権の行使を除き、政治的行為をしてはならない」と定めている。首相は同日、記者団の取材に応じ、「国歌の歌唱は政治的行為に当たるものではなく、自衛隊法違反には当たらない。特定の政党への支持を呼びかけた、といったことではない」と説明した。

小泉防衛相も閣議後会見で同様の認識を示し、「職務ではなく私人として関係者からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと聞いている」と話した。隊員の歌唱について事前の報告は受けていなかったとして、報告体制を改善する意向を示した。ただ、自身のＸ（旧ツイッター）で関連の投稿を削除しており、この点は「事実関係を確認するため」と釈明した。

「正装をして肩書も紹介された人のどこか私人なのか。誰が見ても公人だ」。同日の参院外交防衛委員会では小泉防衛相を追及する質疑が続いた。社民党の福島瑞穂党首（全国比例、県連合代表）は「党大会こそ最も政治的だ。そこに自衛隊が出てきて国歌を歌うことこそ政治的行為ではないか」と指弾した。