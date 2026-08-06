カナロコ by 神奈川新聞
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【全国高校総体】バレーボール女子 横浜隼人が初優勝 大分・東九州龍谷を３−１で下す
（資料写真）全国高校総体（インターハイ）は７日、島津アリーナ京都などで行われ、バレーボール女子は神奈川代表の横浜隼人が決勝で東九州龍谷（大…
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横浜市、市内中小企業向けの「特別経営相談窓口」を設置 熊本地震受け
横浜市役所（資料写真）熊本県で最大震度７を観測した地震を受け、横浜市は７日、市内中小企業向けの「特別経営相談窓口」を設置した。企業の資金繰…
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【津久井やまゆり園事件】植松聖死刑囚による２度目の再審請求、高裁も認めず 即時抗告を棄却
殺傷事件が起きた県立知的障害者施設「津久井やまゆり園」＝２０２５年１２月２６日、相模原市緑区（資料写真）相模原市緑区の知的障害者施設「津久…
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【夏の甲子園】横浜が実戦形式の打撃練習 小野舜友や池田聖摩らが快音 守備シフトも確認
練習中に円陣を組む横浜ナイン＝兵庫県尼崎市（金子悟写す）神奈川代表の横浜は７日、兵庫県尼崎市のベイコム野球場で約２時間、汗を流した。シ…
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小田原市、各施設の命名権公募へ 尊徳記念館や競輪場も対象
神奈川県小田原市公共施設の維持管理費や運営資金に充当するため、神奈川県小田原市は公共施設に企業などが命名権料を支払って愛称を付ける「ネーミ…
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川崎・麻生の養鶏場で火事 倉庫が全焼、出火当時は無人
（資料写真）６日午後７時２５分ごろ、川崎市麻生区黒川の養鶏場「黒川たまご養鶏場」の倉庫から火が出ていると１１９番通報があった。木造平屋を全…
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朝市盛況 厚木・森の里「森もり市」が５年 グルメに交流の場、イベントも
トラックに積まれた野菜を買い込む来場者ら＝７月２５日、厚木市森の里神奈川県厚木市森の里地区で住民グループが開く朝市「森もり市」が、今年で初…
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「月の水」が燃料に！？ ＪＡＸＡの計画で日揮グローバルが試作、２０４０年までの稼働目指す
月面推薬生成プラントのイメージ（日揮ＨＤ提供）宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が推進する月面資源利用計画を巡り、日揮ホールディングス（ＨＤ…
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【ＤｅＮＡ】度会隆輝、諦めぬ気迫前面 １番起用に３打点でアピール
３回横浜ＤｅＮＡ１死二、三塁、度会が左前に２点適時打を放つ＝横浜（立石祐志写す）◆横浜ＤｅＮＡ５−１０阪神（横浜スタジアム）２日前に好守…
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美輪明宏さんの反戦の思いも…鎌倉・鶴岡八幡宮で「ぼんぼり祭」始まる 夏の風物詩、８月９日まで
約４００基のぼんぼりが夜空を彩るぼんぼり祭＝６日、鶴岡八幡宮鎌倉の夏の風物詩として８０年以上続く「ぼんぼり祭」が６日、鶴岡八幡宮（鎌倉市雪…
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神奈川企業の倒産、７月は４８件 負債１千万円以上、最多は建設業とサービス業
（資料写真）東京商工リサーチ横浜支店が６日発表した７月の神奈川県内企業の倒産（負債１千万円以上）は、前年同月比２・１％増の４８件だった。…
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大和の住宅で火事、２人がけがで病院搬送 通行人が１１９番通報
（資料写真）６日午後７時１５分ごろ、大和市上草柳の住宅から火が出ていると通行人から１１９番通報があった。神奈川県警大和署によると、２人が…
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【高校野球 夏の甲子園】横浜、守備と走塁中心に練習 村田監督「思った以上に動けていた」
シートノックで調整する織田（右）ら横浜ナイン＝兵庫県伊丹市（金子悟写す）大会６日目（１０日）に沖縄尚学との１回戦を控える神奈川代表の横浜…
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相模原市、熊本地震の被災者を市営住宅で受け入れへ 原則６カ月以内
相模原市役所（資料写真）最大震度７を観測した熊本県での地震を受け、相模原市は６日、市営住宅１３戸で被災者を一時的に受け入れると発表した。…
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神奈川に熱中症警戒アラート、８月７日は危険な暑さ予想、エアコンの使用を
環境省と気象庁は６日、神奈川県に熱中症警戒アラートを発表した。県内は７日も気温が著しく高く、危険な暑さが予想されるとして、エアコンの使用や…
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川崎市、熊本地震の被災者を市営住宅などで受け入れ 提供は原則６カ月以内
川崎市役所（資料写真）最大震度７を観測した熊本地震を受け、川崎市は６日、市営住宅１０戸と市住宅供給公社住宅２戸で被災者を一時的に受け入れる…
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神奈川でマダニ感染症「ＳＦＴＳ」患者 ４０代男性、畑や草むらで感染か 発熱し入院中
神奈川県庁（資料写真）神奈川県は６日、主にマダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」を、県内在住の４０代男性が…
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来年３月開幕、横浜・園芸博の有償スタッフ約６００人募集開始 応募は１０月１８日まで、案内や誘導などに従事
有償スタッフの応募を呼びかける園芸博協会職員＝５日、横浜市西区来年３月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会（園芸博）を主催する園芸博協会は５日…
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神奈川・西湘バイパスの通行止め、全面解除 台風１３号の高波影響で５日から不通に
西湘バイパス（資料写真）国土交通省横浜国道事務所と中日本高速道路東京支社は６日午前６時、西湘バイパスの通行止めを全て解除した。台風１３号…
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「令和８年８月８日」江ノ電や相鉄などが記念切符を限定販売 ８の番号が付く車両デザインも…各社趣向凝らす
江ノ電８００形を台紙にあしらった「令和８年８月８日記念入場券」のイメージ（江ノ島電鉄）「令和８年８月８日」に合わせ鉄道会社は、券面に三つの…