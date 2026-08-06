カナロコ by 神奈川新聞

神奈川に熱中症警戒アラート、８月７日は危険な暑さ予想、エアコンの使用を

環境省と気象庁は６日、神奈川県に熱中症警戒アラートを発表した。県内は７日も気温が著しく高く、危険な暑さが予想されるとして、エアコンの使用や…