＜元義妹は認めない！＞元義実家で話し合い。元夫の所業を知った元義妹「嘘でしょ…」【第4話まんが】
私はバツイチの会社員、モモコです。買い物の帰り道、元夫タツキがパチンコ店に入っていく姿を目撃した私。離婚の原因だったギャンブル好きがまだ続いていることを確信して、怒りと情けなさで胸がいっぱいになりました。帰宅後、元義両親に電話でそのことを伝えました。タツキのギャンブル好きは、元義妹アリサさんには話せていないのだそうです。「このままではいけない」と強く感じた私が「自分も一緒にアリサさんに話します」と申し出ると、元義両親は承諾してくれたのでした。
元義両親に調整してもらって、私たちは4人で話し合うことになりました。元義両親の前でも臆することなく主張を繰り返すアリサさんに、私はさっそくため息をつきたくなりました。アリサさんの主張に反論しようかと思いましたが、それより先に元義両親が静かに、しかし毅然とした態度で話し始めます。
離婚の原因は妻側の私にある、と言いたげなアリサさんに、義両親はタツキがギャンブルにハマっていたことが原因だと説明しました。しかしそれでもアリサさんは「お兄ちゃんはそんな人じゃない！」と言う始末。そこで私からもタツキのしてきたことを冷静に伝えます。アリサさんの顔が青くなっていきました。
元義両親の仲介で、アリサさんと話し合うことになりました。アリサさんは的外れな主張を繰り返しますが、元義両親は静かに、しかし毅然とした態度で真実を告げました。
タツキのギャンブルが離婚理由であること、今もギャンブルをやめられないこと、養育費を一度も払っていないこと、だから代わりにと一部だけ援助していること、全て話してくれたのです。
その事実にアリサさんは言葉を失い、顔色を変えました。そしてようやく自分の勘違いを認めて素直に謝ってくれたのです。こうして私はやっと安堵することができました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
元義両親に調整してもらって、私たちは4人で話し合うことになりました。元義両親の前でも臆することなく主張を繰り返すアリサさんに、私はさっそくため息をつきたくなりました。アリサさんの主張に反論しようかと思いましたが、それより先に元義両親が静かに、しかし毅然とした態度で話し始めます。
離婚の原因は妻側の私にある、と言いたげなアリサさんに、義両親はタツキがギャンブルにハマっていたことが原因だと説明しました。しかしそれでもアリサさんは「お兄ちゃんはそんな人じゃない！」と言う始末。そこで私からもタツキのしてきたことを冷静に伝えます。アリサさんの顔が青くなっていきました。
元義両親の仲介で、アリサさんと話し合うことになりました。アリサさんは的外れな主張を繰り返しますが、元義両親は静かに、しかし毅然とした態度で真実を告げました。
タツキのギャンブルが離婚理由であること、今もギャンブルをやめられないこと、養育費を一度も払っていないこと、だから代わりにと一部だけ援助していること、全て話してくれたのです。
その事実にアリサさんは言葉を失い、顔色を変えました。そしてようやく自分の勘違いを認めて素直に謝ってくれたのです。こうして私はやっと安堵することができました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび