スズキ「ジムニー」の現在の納期は？

スズキは、2025年10月15日に「ジムニー」および「ジムニー シエラ」の一部仕様変更を実施し、11月4日より販売を開始しました。

その後の反響について、スズキディーラーに問い合わせてみました。

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1970年4月に軽自動車で唯一の四輪駆動車（当時）としてデビューし、悪路走破性とコンパクトな車体による取り回しの良さにより、さまざまな作業現場や山間部、積雪地の重要な交通手段として活躍してきたジムニー。

2代目にフルモデルチェンジしたのが1981年5月、3代目は1998年10月と、1代あたりのモデルライフが非常に長いことも特徴のひとつです。

現行モデルは、実に20年ぶりとなる2018年7月にデビューしました。

新開発のラダーフレームに、「FRレイアウト」「副変速機付きパートタイム4WD」「3リンクリジッドアクスル式サスペンション」といったジムニー伝統の車体構成を継承しつつ、滑りやすい路面や悪路で空転した車輪に自動でブレーキをかけ、接地している反対側の車輪に駆動力を伝える電子制御システム「ブレーキLSDトラクションコントロール」を全車に標準装備し、高い走破性能を実現しています。

搭載されるエンジンは、専用にチューニングが施された排気量660cc DOHCターボ「R06A型」を搭載し、最高出力64PS、最大トルク96Nmを発揮します。

トランスミッションは5速MTと4速ATの2種類から選ぶことができます。

2025年1月に発表された5ドアの「ジムニー ノマド」は海外生産（インド）ですが、ジムニーシエラおよびジムニーは湖西工場（静岡県湖西市）で生産されており、一部は海外にも輸出されています。

デビューから7年が経過した現在もさまざまな仕様変更が行われており、今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、車線逸脱抑制機能を標準装備。

そのほか、アダプティブクルーズコントロール（ACC／全車速追従機能付き）や、後方誤発進抑制機能、スズキコネクトに対応するなど、安全機能と快適装備がより充実しています。

今回のジムニーおよびジムニー シエラは「5型」となり、安全装備が追加されたことよって、ごくわずかですがフロントバンパーの形状に変更点が見られます。

なお、今回の一部改良から5速MTと4速ATの価格が同一となっています（これまでは4速ATの方が10万円ほど高い設定でした）。

仕様変更前とグレード構成は変わらず、車両本体価格は191万8400円〜216万400円です（いずれも消費税込）。

参考までに、2024年2月に実施された一部改良時の車両本体価格が165万4400円〜200万2000円であったことを考慮すると、約20万円〜27万円の値上げです。

デビュー以来、高い人気を誇るジムニーについて、ユーザーからの問い合わせや納期について、3月下旬に首都圏にあるスズキディーラーに問い合わせてみました。

「ご納車までの期間に関するお問い合わせが多いです。

『軽自動車のジムニーと乗用車のジムニーシエラ、納期が早い方はどちらですか』といったお問い合わせもよくいただきます。

ジムニーノマドは5ドアということもあり、ファミリーカーを想定していらっしゃるお客様が多いようです。

そのため指名買いになることがほとんどですが、3ドアの2台は『早く納車される方のモデル』として比較されるケースがあります。

現時点では10ヶ月〜1年程度のご納期を見込んでおります」。

今回、他のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「昨年10月の一部改良でバンパーのデザインが変更されたことで『実車を見てみたいので展示車はありますか』といったお問い合わせをいただきます。

ただ、ほとんどが納期に関するケースですね…。

キャンセル車両や元試乗車があったら知らせて欲しいといったお問い合わせをいただくこともあります。

現時点では10ヶ月〜1年程度のご納期です」。

店舗によって納期が異なるという情報もありますが、新車のジムニーをいち早く手に入れるためには、日ごろから情報収集が欠かせないようです。