【オーガスタ（米ジョージア州）１３日＝星野浩司】男子ゴルフのメジャー初戦、マスターズは１２日に幕を閉じた。２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は通算５アンダーで１２位。６０台は最終日の６９のみと不完全燃焼に終わった。それでも４日間で全体２位、出場１５回目で自身最多の２１バーディーを奪取。クラブ選びやパット時の新たな取り組みなど細部まで追求し、出場１５回目のコースで見せた松山の強さを、初めて現地取材した星野浩司記者が「見た」。

まるで録画した映像を見ているかのようだった。最終日の３番パー４。松山は残り３２ヤードから低めに打ち出してグリーン手前にワンバウンドさせて勢いを落とし、ピンそば５０センチにピタリ。前日の３日目もほぼ同じ残り４０ヤードから高い球をグリーン面に落としてスピンをかけ、５０センチに“寄せワン”。ピン位置や傾斜に応じて戦略を変え、２日連続バーディーで大喝采を浴びた。

アプローチの多彩さに度肝を抜かれたのは、マスターズを初めて取材した記者だけではない。初出場で予選落ち後、松山の組に２日間ついて回った片岡尚之も思わず「すごい…」と漏らした。開幕前に２日間、松山と練習ラウンド。６２度ウェッジを使う先輩の姿に「日本では絶対に要らないので想像もしてなかった。海外仕様で勉強になった」と驚いた。

日本人最長を更新する１５度目の出場。硬くて速い、傾斜のきついグリーンや７５６５ヤードと長いコースを熟知する松山だが、今年もマスターズに向けた準備に多くの時間を費やした。特に１ウッドのシャフト。住友ゴム工業で松山の用具を担当する宮野敏一氏（４５）は「今年は４種類ほど試した。（それだけ試すのは）今までにない」と話す。オーガスタで必要な高さが出るドロー（右から左へ落ちる）を打つため、最新技術でヘッドスピードが上がるモデルなど試行錯誤の末に選んだのは、初優勝した２１年と同じタイプ。４日間の平均飛距離は３０６・６ヤードと昨年より６ヤード伸びた。

グリーンの傾斜を足裏で読む「エイムポイント」を今季から本格的に導入。高いパット技術を武器に自身最多の４日間計２１バーディーを奪った。一方、最終日は最終組から約３時間早く試合を終え、優勝争いからは蚊帳の外だった。「やってきたことが間違っていなかった部分、完全なる間違いだったところもあった。練習が足りない。来年は優勝争いできる位置でプレーしたい」。グリーンジャケットを再び着るための探求を続け、３５歳で臨む１６回目のマスターズに帰ってくる。