ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』Season2（Huluにて独占配信中）の公式Xが、SixTONESのジェシーが空気イスのポーズを見せるオフショットを公開した。

【写真】ジェシー『パンチドランク・ウーマン』片脚空気イス披露のオフショットなど①②

■これもトレーニング！？サラリと空気イスを披露

本作で受刑者・日下玲治役を演じているジェシー。公開されたオフショットには、コンクリートの壁に背中をついて右脚は地面、左脚は右の膝の上にのせて脚を組み、その上に組んだ両手を置いて真顔で遠くを見つめる、囚人服ルックのジェシーが写し出されている。

隣にはグレーの椅子がふたつ並んでいるものの、ジェシーの後ろには椅子がなく、ブレない体幹＆姿勢のよさ、さらに脚の長さが発揮された空気イスポーズであることがわかる。

コメント欄には「これもトレーニングかな」「美術館にある彫刻みたい」「スン顔かわいい」「空気イスでも脚が長い」「素晴らしい体幹」「芸術的に綺麗」などといったファンの声が続々と到着。

ドラマ公式Xでは、共演する制服姿の篠原涼子・市川知宏・木戸邑弥に囲まれて、囚人服姿で指で作ったピストルを構えるオフショットも披露。こちらも脚の長さが際立つポーズになっているので、チェックしてほしい。

■ジェシー『パンチドランク・ウーマン』オフショット

■篠原涼子ら共演者とピストルを構える決めポーズ