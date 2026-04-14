adieu（上白石萌歌）新EP『adieu5』より「ブルーアワー」MVプレミア公開決定
adieu（上白石萌歌）が4月22日にリリースする5枚目のEP『adieu5』より、新曲「ブルーアワー」のMVを4月14日20時にプレミア公開。さらに新曲「泣いてしまいそう」の先行配信が決定した。
■adieuのあらたな表現領域を提示する「ブルーアワー」MV
MVの監督は『adieu 5』のアートワークも手掛けている小林光大が担当。
夜明け前のブルーアワーに佇むadieuの前に、ひとりの少女が忽然と姿を現すところから物語が動き出す。海沿いで犬と無邪気に戯れるふたりの姿は、どこか現実離れした幸福感に満ち、青く染まったスタジオでのバンドシーンでは、adieuの内に秘めたエモーションが静かに躍動。卓越したカメラワークが、ライブさながらの躍動感と熱量を捉える。
ビジネス街の屋上で星と遊ぶ無垢な表情から、街を駆け抜ける無邪気な横顔まで。ラスト、海辺の堤防で寄り添い合うふたりの姿と、街の灯を背にビルの上に立つadieuの幻想的なラストシーンは必見だ。
「日常」と「非日常」の境界線、あわいの中で、彼女は何を見つめているのか。adieuのあらたな表現領域を提示する映像美に注目だ。
また『adieu5』より、新曲「泣いてしまいそう」が4月15日に先行配信されることが決定。徐々に全貌が明らかになっていくEP『adieu5』。4月22日のリリースを楽しみに待とう。
■小林光大監督コメント
■リリース情報
2026.04.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ブルーアワー」
2026.04.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「泣いてしまいそう」
2026.04.22 ON SALE
EP『adieu 5』
■関連リンク
adieu OFFICIAL SITE
https://www.adieu-web.com/