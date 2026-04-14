馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はテーオーケインズが勝った２１年のアンタレスＳを取り上げる。この後に帝王賞、チャンピオンズＣを圧勝し、同年の最優秀ダート馬へつながる第一歩となる重賞初制覇だった。

最後まで余裕があった。テーオーケインズはやや出負けする形となったが、中団馬群で徐々に外へ持ち出しながらの追走。４角で先団に取りつくと、松若は直線なかばまで持ったままで先頭へ並びかける。ラスト１ハロン過ぎに左ステッキを１発、２発。それで十分だった。ゴール前はびっしりと追うことなく、２着との差は１馬身４分の３。「動くのが少し早いかなと思いましたが、馬を信じて乗りました。改めて能力の高さを感じました」。初コンビでタイトルへ導いた松若はパートナーをたたえた。

前年８月に栗東で隣の厩舎で火災が起き、その影響で出走取り消しとなるアクシデント。秋からの復帰戦となったが、条件戦から一歩ずつ成績を積み重ね、ようやく初タイトルをつかんだ。開業４年目になる高柳大調教師にとってもＪＲＡ重賞初制覇。「実感はないですけど、うれしいですね」と笑みを浮かべた。

ただ、ここはまだ通過点だった。「今後は行けるなら、帝王賞に行きたい。精神的に大人になってきたし、まだまだ伸びしろはある」。トレーナーの見立て通りの覚醒の１年はここから始まった。続く帝王賞では２着に３馬身差をつける完勝で初のビッグタイトルをつかむと、秋にはチャンピオンズＣでは１頭だけ次元の違う走りで６馬身差の圧勝。同年の最優秀ダート馬のタイトルを引き寄せるなど、押しも押されもせぬダート界の“帝王”に君臨した。

その後、２０２２年のＪＢＣクラシックも制し、２０２３年のチャンピオンズＣ（４着）を最後に現役引退。現在は北海道アロースタッドで種牡馬として暮らしており、来年にもデビューとなる子供たちの活躍を待っている。