大神軍団、集結。「トミカプレミアムunlimited」よりミニ四駆「レイスティンガー」、「ブロッケンギガント」が登場。6月に発売
【トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー】 【トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 ブロッケンギガント】 6月 発売予定 価格：各1,430円
6月 発売予定
6月 発売予定
(C)TAMIYA
タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー/ブロッケンギガント」を6月に発売する。価格は各1,430円。予約は4月30日を予定している。
本商品はトミカとミニ四駆のコラボ商品で、「爆走兄弟レッツ＆ゴー!! 」に登場する大神軍団の土方レイの「レイスティンガー」、近藤ゲンの「ブロッケンG（ギガント）」をトミカで再現したもの。
「トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー」は、銀色のカラーリングにシャープな鏃のようなボディラインが再現され、パイプ造形なども細かく再現されている。
「トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 ブロッケンギガント」は、堅牢な箱型のボディラインにフロントモーターの配置も再現されている。
トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー
6月 発売予定
価格：1,430円
トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 ブロッケンギガント
6月 発売予定
価格：1,430円
(C)TAMIYA
(C)こしたてつひろ／小学館・ShoPro
※ビークスパイダーは別売です。