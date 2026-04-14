【トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー】 【トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 ブロッケンギガント】 6月 発売予定 価格：各1,430円

タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー/ブロッケンギガント」を6月に発売する。価格は各1,430円。予約は4月30日を予定している。

本商品はトミカとミニ四駆のコラボ商品で、「爆走兄弟レッツ＆ゴー!! 」に登場する大神軍団の土方レイの「レイスティンガー」、近藤ゲンの「ブロッケンG（ギガント）」をトミカで再現したもの。

「トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー」は、銀色のカラーリングにシャープな鏃のようなボディラインが再現され、パイプ造形なども細かく再現されている。

「トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 ブロッケンギガント」は、堅牢な箱型のボディラインにフロントモーターの配置も再現されている。

トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 レイスティンガー

6月 発売予定

価格：1,430円

トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 ブロッケンギガント

6月 発売予定

価格：1,430円

(C)TAMIYA

(C)こしたてつひろ／小学館・ShoPro

※ビークスパイダーは別売です。