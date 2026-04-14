この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用アドバイザーのガーコ氏が運営するYouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」が、「交渉決裂なのに、株価急騰。なぜ？」と題した動画を公開した。動画では、米国とイランの交渉決裂や原油高という悪材料の中で、米国株が急反発した理由について解説している。



パキスタンのイスラマバードで47年ぶりに行われた米国とイランの直接交渉は、21時間に及ぶ議論の末に決裂した。さらにトランプ大統領がホルムズ海峡の完全封鎖を宣言し、米軍がイランの港の封鎖を開始。これにより原油価格は一時105ドルまで急騰し、市場は悲観的な空気に包まれた。



しかし、月曜日の午後、トランプ大統領がホワイトハウスで記者団に対し「相手側から電話があった。彼らは合意を強く望んでいる」と発言したことで状況は一変。S&P500は一直線に上昇し、イラン攻撃直前の水準を完全に回復した。ガーコ氏はこの株価上昇の背景として、市場がトランプ大統領の「振り上げた拳を下ろしてディールに持ち込む」パターンを学習していること、恐怖のピークにより「売りたい人はもう売り終わっている」状態であったこと、そして市場が「この戦争は終わる」と見込み始めていることの3点を挙げた。



今後の米国株の注目ポイントとして、ガーコ氏は「企業決算」を提示した。特にゴールドマン・サックスが純利益19%増の好決算を発表しており、銀行の決算を通して「アメリカ経済の体幹は無傷だった」という証拠を確認できるかが焦点となると分析している。



最後にガーコ氏は、S&P500が年初来リターンでプラスに回復した事実に触れ、「この回復を手にしたのは、嵐の中で座り続けた人だけ」と強調。「明日何が起きるかはわからない。でも僕らがやることは変わらない。淡々と積み立てて淡々と握る」と述べ、相場の変動に翻弄されない長期投資の姿勢を訴えかけた。