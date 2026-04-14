「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

混戦模様が漂う牡馬クラシック第１弾に、レース史上最多タイの３頭出しで臨むのが上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝だ。しかも京成杯覇者グリーンエナジー、ホープフルＳ２着フォルテアンジェロ、弥生賞ディープ記念２着ライヒスアドラーといずれも能力の高い馬ばかり。勝てば自身初のＧ１制覇だけでなく、平成生まれ初のクラシック制覇など記録ずくめとなる一戦。若きトレーナーの手腕に注目だ。

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新馬戦Ｖ後は勝利こそないものの、東スポ杯２歳Ｓ３着、弥生賞ディープ記念２着と重賞戦線で上位争いを演じているライヒスアドラー。上原佑勢３頭のなかで、仕上がり具合なら一番と言っても良い存在だ。

１週前は美浦Ｗでデビューからタッグを組む佐々木を背に単走で追い切り、６Ｆ８４秒４−３６秒７−１１秒４をマーク。あえて併せ馬をしなかったことについて、上原佑師は「１回（レースを）使っている分、仕上がりは進んでいます。負荷というよりは折り合いとしまいを意識した追い切りでした」と説明した。続けて「課題の手前も変えていたし、体のこなしに成長を感じます。（今週の最終追い切りも）テンションを上げない程度に」と満足そうな口ぶり。惜敗続きにピリオドを打つ。