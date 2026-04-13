【兵庫県】スキーと一緒に楽しめる。ハチ北高原の名所「ハチ北温泉」の魅力とは？
兵庫県美方郡香美町、但馬地方のハチ北高原に位置する「ハチ北温泉」は、大自然の中でのレジャーと温泉を同時に楽しめるスポットです。
この温泉の最大の特徴は、関西地方では珍しい「ラドン」を含んだ単純弱放射能低温泉（ラジウム泉）であること。1968年にハチ北高原スキー場が開業した後、ウィンタースポーツで冷え切った体を温め、疲労を癒やす場所を求めて1970年から温泉の掘削が始まりました 。
露天風呂を備えた宿や日帰り入浴が可能な施設を中心に、静かな山峡の環境で心ゆくまで癒やしを堪能できます。
2026年は3月20日から4月19日にかけて、雪解けとともに顔を出す珍しいザゼンソウを観察することができます。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
この温泉の最大の特徴は、関西地方では珍しい「ラドン」を含んだ単純弱放射能低温泉（ラジウム泉）であること。1968年にハチ北高原スキー場が開業した後、ウィンタースポーツで冷え切った体を温め、疲労を癒やす場所を求めて1970年から温泉の掘削が始まりました 。
「ハチ北温泉」周辺には何がある？ハチ北温泉の周辺は、四季を通じて楽しめるグリーンツーリズムやアウトドアの拠点となっています。冬はパウダースノーが自慢の「ハチ北スキー場」でウィンタースポーツを満喫できます。春先には、温泉地から徒歩圏内にある「ハチ北高原ザゼンソウ群生地」が見頃を迎えます。
2026年は3月20日から4月19日にかけて、雪解けとともに顔を出す珍しいザゼンソウを観察することができます。
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