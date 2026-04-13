週明け１３日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３０６．２８ポイント（１．１８％）安の２５５８７．２６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６４．２５ポイント（０．７４％）安の８５９０．７９ポイントと反落した。売買代金は１１５３億４１５０万香港ドルとなっている（１０日前場は１２４７億４８３０万香港ドル）。

投資家心理が悪化する流れ。中東情勢の不透明感が投資家のリスク回避スタンスを強めさせている。米国とイランの和平協議がとん挫する中、トランプ米大統領は１２日、米海軍がホルムズ海峡を封鎖する作業を開始すると自身のＳＮＳに投稿した。イラン港湾への船舶出入りを制限し、同国に対する経済的圧力を強める狙い。中国は中東との経済関係が深いため、国内経済に対する悪影響も懸念された。原油高によるインフレ懸念を背景に、米金利の先高観が強まっていることもマイナス材料。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の上昇も警戒された。日本時間早朝の時間外取引で、ＷＴＩ原油先物は再び１００米ドル（１バレル）を突破し、一時１０５米ドル台を付けている（１０日終値は９６．５７米ドル）。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が４．４％安、火鍋チェーン中国最大手の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が４．０％安、中国スポーツ用品大手の李寧（２３３１／ＨＫ）が３．８％安と下げが目立った。

セクター別では、空運が安い。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が３．８％、国泰航空（２９３／ＨＫ）が３．１％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が２．４％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が２．１％ずつ下落した。

香港不動産セクターもさえない。新世界発展（１７／ＨＫ）が４．５％安、信和置業（８３／ＨＫ）が３．４％安、九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が３．２％安、新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が２．７％安で引けた。

医薬セクターも売られる。英セキ智能（３６９６／ＨＫ）が３．４％安、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が２．６％安、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が２．４％安、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が２．１％安で前場取引を終えた。

半面、プリント基板（ＰＣＢ）生産や半導体設計、フラッシュメモリーの銘柄は物色される。建滔集団（１４８／ＨＫ）が４．１％高、深セン市大族数控科技（３２００／ＨＫ）が３．７％高、広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が２．０％高、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が７．６％高、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が２．３％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１．７％高と値を上げた。

本土マーケットも反落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．１７％安の３９７９．２６ポイントで前場の取引を終了した。医薬が安い。食品飲料、インフラ建設、非鉄・産金、運輸、自動車なども売られた。半面、半導体は高い。エネルギー、銀行・証券、不動産も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）