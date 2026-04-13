【モンスターズ・インク】25周年をお祝いしたsスペシャルカフェが期間限定オープン！
「モンスターズ・インク」OH MY CAFEを、東京・表参道にて、2026年4月23日（木）から6月28日（日）まで、期間限定オープンする。
＞＞＞メニューやオリジナルグッズをチェック！（写真30点）
ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』は、2001年にアメリカで公開された長編フルCGアニメーション映画で、日本では2002年に公開された。子どもを怖がらせた悲鳴でエネルギーを生み出すモンスターたちの電力会社を舞台に、サリーと相棒で大親友のマイクの驚きと感動の冒険は、子どもから大人まで、あらゆる世代に長きにわたり愛され続けている。
このたび、ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』公開25周年をお祝いしたスペシャルなカフェの開催が決定。店内には、「サリー」と「マイク」の大迫力のスタチューも登場する。
メニューは、「サリー」をイメージしたグラタン、「マイク」をイメージした寿司、「ランドール」をイメージしたパスタプレート、人間の女の子「ブー」をイメージしたプレート、悲鳴ボンベをイメージしたカレーなどの他、カラフルで楽しいフォトジェニックなデザートやドリンクなどもご用意。フードとドリンクは全て、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。
そのほか、映画『モンスターズ・インク』、続編映画『モンスターズ・ユニバーシティ』をモチーフにしたカフェオリジナルグッズやスーベニア、特典なども登場する。
個性豊かなモンスター達がいっぱいの、ワクワク感あふれる世界観の中で、工夫を凝らしたメニューを心ゆくまで楽しんでほしい。
（C）Disney/Pixar
＞＞＞メニューやオリジナルグッズをチェック！（写真30点）
ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』は、2001年にアメリカで公開された長編フルCGアニメーション映画で、日本では2002年に公開された。子どもを怖がらせた悲鳴でエネルギーを生み出すモンスターたちの電力会社を舞台に、サリーと相棒で大親友のマイクの驚きと感動の冒険は、子どもから大人まで、あらゆる世代に長きにわたり愛され続けている。
メニューは、「サリー」をイメージしたグラタン、「マイク」をイメージした寿司、「ランドール」をイメージしたパスタプレート、人間の女の子「ブー」をイメージしたプレート、悲鳴ボンベをイメージしたカレーなどの他、カラフルで楽しいフォトジェニックなデザートやドリンクなどもご用意。フードとドリンクは全て、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。
そのほか、映画『モンスターズ・インク』、続編映画『モンスターズ・ユニバーシティ』をモチーフにしたカフェオリジナルグッズやスーベニア、特典なども登場する。
個性豊かなモンスター達がいっぱいの、ワクワク感あふれる世界観の中で、工夫を凝らしたメニューを心ゆくまで楽しんでほしい。
（C）Disney/Pixar
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